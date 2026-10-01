Del lobby a las redes sociales: cómo el mundo está transparentando la influencia extranjera

Durante décadas, hablar de influencia extranjera llevaba casi de inmediato a pensar en elecciones, diplomacia o reuniones entre gobiernos. Hoy esa imagen resulta incompleta. La discusión internacional se ha ampliado hacia formas de incidencia menos visibles: campañas digitales, organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación, think tanks, financiamiento de terceros y estrategias de comunicación capaces de modificar la conversación pública alrededor de una política o una decisión.

La OCDE advirtió en su Perspectiva de Anticorrupción e Integridad 2026 que los registros tradicionales de cabildeo suelen mostrar reuniones formales, pero pueden dejar fuera otros canales relevantes, como comunicaciones escritas, campañas en redes sociales, movilización de base y financiamiento de organizaciones terceras. Por eso plantea la necesidad de ecosistemas de transparencia más amplios. No es una discusión sobre prohibir la participación extranjera. En muchos casos, la cooperación internacional aporta conocimiento, recursos y experiencia. El punto que distintos países están colocando sobre la mesa es otro: cuando una persona u organización busca influir en políticas o decisiones públicas en representación de intereses externos, ¿debe ser visible quién encarga, financia o dirige esa actividad? La Unión Europea avanzó en 2025 una propuesta de reglas comunes para transparentar actividades de representación de intereses realizadas por cuenta de terceros países. El alcance incluye reuniones, participación en consultas, elaboración de documentos de política, encuestas y campañas de comunicación, incluso aquellas que utilizan influencers en redes sociales. Al mismo tiempo, el Parlamento Europeo incorporó salvaguardas para evitar que el financiamiento legítimo de organizaciones civiles sea tratado automáticamente como lobbying o como una conducta sospechosa. Reino Unido ya dio un paso operativo. Su Foreign Influence Registration Scheme entró en vigor el 1 de julio de 2025 y exige registro en determinados casos cuando una organización o persona realiza actividades de influencia bajo instrucción de una potencia extranjera. El gobierno británico incluso publicó orientación específica para organizaciones civiles y ONG.

Australia aplica desde hace años un esquema semejante y en 2026 continuó emitiendo avisos de transparencia. Su propio Departamento del Fiscal General resume el principio de manera clara: el país no considera problemáticas las actividades de influencia extranjera cuando son abiertas, transparentes y respetuosas de sus instituciones; el problema aparece cuando una actividad que debe registrarse permanece oculta. El cambio de enfoque es importante. Influencia extranjera no significa automáticamente interferencia. Una universidad puede colaborar con investigadores de otro país; una fundación puede financiar un proyecto ambiental; una organización internacional puede participar en un debate público. La diferencia está en si la participación es abierta y permite entender qué intereses, recursos o mandatos existen detrás. La OCDE ya había advertido que el ecosistema moderno de influencia incluye ONG, centros de investigación, think tanks, gobiernos extranjeros y redes sociales. Su actualización de 2026 refuerza la misma idea: si la conversación pública ocurre cada vez más fuera de los despachos, la transparencia también tiene que salir de los despachos. Por eso, el debate global ya no se limita a preguntar si existe influencia extranjera. La pregunta que empieza a ganar terreno es más concreta: ¿qué tanta información debería conocer la ciudadanía cuando recursos, organizaciones o campañas vinculadas con intereses externos buscan incidir en una decisión pública? En una época en la que una campaña digital puede cambiar en días la percepción sobre una ley, una obra, una regulación ambiental o un proyecto de infraestructura, conocer quién participa, quién financia y qué intereses representa se está convirtiendo en una parte central de la transparencia democrática. Fuentes de referencia: • OCDE, Anti-Corruption and Integrity Outlook 2026, capítulo sobre cabildeo. • Parlamento Europeo, nuevas reglas de transparencia para representación de intereses de terceros países, noviembre de 2025. • Home Office del Reino Unido, Foreign Influence Registration Scheme (en vigor desde julio de 2025). • Attorney-General’s Department de Australia, Foreign Influence Transparency Scheme y avisos de transparencia 2026.

Temas

Empresas Negocios

Localizaciones

México

Organizaciones

OCDE

