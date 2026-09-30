Clausura Juan Carlos López Congreso Internacional de la Industria Automotriz 2026

Como presidente del Consejo de Directores de la Industria Nacional de Autopartes (INA), Juan Carlos López Villarreal encabezó las palabras de clausura del 24º Congreso Internacional de la Industria Automotriz en México (CIIAM 2026). Recientemente, el también presidente del Consejo de Grupo Industrial Saltillo (GIS) asumió la Presidencia del Consejo de Directores de la INA, con el compromiso de seguir impulsando la colaboración entre empresas, instituciones y autoridades.

Durante el evento participaron líderes de la industria, quienes analizaron los grandes temas que están redefiniendo al sector, entre ellos el T-MEC, los semiconductores, la inteligencia artificial, la sostenibilidad, la manufactura avanzada y las cadenas de suministro. Asimismo, se destacó que México ha demostrado su capacidad, calidad y competitividad dentro de las cadenas globales. Ahora, el reto es avanzar de fabricar más a generar mayor valor, mediante el fortalecimiento del talento, la innovación y la adopción de nuevas tecnologías.

También se resaltó que la integración de Norteamérica será fundamental. Una región más conectada, con mayor contenido regional, velocidad, eficiencia y especialización, puede fortalecer la competitividad de toda la cadena automotriz. López Villarreal destacó que este cierre representa un momento especial para la INA, al cumplirse 65 años de construir y acompañar el desarrollo de la industria nacional de autopartes, con la mirada puesta en las oportunidades que vienen.

El mes pasado, cuando trascendió que López Villarreal asumiría un cargo en la INA, comentó que para él representaría un honor y una gran responsabilidad. Señaló que su reto sería salir adelante y posicionar a México como un centro de manufactura de clase mundial. También reconoció que el sector enfrenta un momento crítico debido a la renegociación del T-MEC, los aranceles y las negociaciones comerciales. Sin embargo, destacó que la industria nacional de autopartes es una de las que más contribuyen al PIB y de las que tienen mayor participación en las exportaciones y en la cadena de suministro.

ENTREGAN PREMIOS Como parte de la clausura del CIIAM 2026, se realizó la entrega del Premio Nacional de la Industria Automotriz. Entre los galardonados destacó Mariela Hernández, gerente general de la Planta de Saltillo de Martinrea, quien recibió el Premio al Ejecutivo del Año-Equipo Original. Asimismo, Marcela Barreiro, presidenta y CEO de Daimler Truck México, fue reconocida como Ejecutiva del Año-OEM Vehículos Pesados. Otros reconocimientos fueron para Yazaki Corporation, como Proveedor del Año T1 Equipo Original; Películas Útiles S.A. de C.V., como Proveedor del Año Equipo Original T2; Dacomsa-Frasle Mobility, como Proveedor de Equipo de Repuesto; Toyota de México, como Armadora del Año-Vehículos Ligeros, e International Motors México, como Armadora del Año-Vehículos Pesados.