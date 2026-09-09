Demanda Canacar apertura de frontera a camiones vacíos, afirma hubo afectaciones por cierre

Ante el cierre del cruce fronterizo para vehículos de carga vacíos, procedentes de Estados Unidos, la Canacar Saltillo resaltó el impacto que esto ha generado en el sector, demandó que se haga una revisión y se establezcan acciones para restablecer a la brevedad el cruce de unidades.

A través de un documento que el delegado de Canacar Saltillo, Juan Manuel Ramos Cantú envió al titular de la Aduana en Piedras Negras, Teniente Coronel, Marcos Marín Vázquez, señala que las tres horas que se cerró el martes generó afectaciones directas al sector transportista, a la planeación logística ya la continuidad de las operaciones de comercio exterior.

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Preocupación que se incrementó cuando se informó que continuaría cerrado hasta nuevo aviso, toda vez que esa medida representa una afectación significativa para las empresas transportistas, importadores, agencias aduanales y demás usuarios involucrados en la operación diaria, ya que impide la programación normal de unidades y genera incertidumbre respecto a los tiempos de cruce y disponibilidad de equipo.

Por lo pronto, Ramos Cantú indicó que la afectación inmediata a la operación de transporte fueron retrasos, acumulación de unidades y reprogramación de movimientos previamente establecidos.

Destacó que para el sector transportista, la imposibilidad de cruzar camiones vacíos impacta directamente la disponibilidad de equipo, la continuidad de rutas y el cumplimiento de compromisos logísticos con clientes e importadores.

Además, indicó quie el cierre de hasta nuevo aviso, toda vez que la información recibida el martes por la noche, respecto a que el paso para vacíos de importación permanecerá cerrado hasta nuevo aviso, genera una condición de incertidumbre operativa que impide planear de manera adecuada los movimientos de unidades, asignación de operadores, disponibilidad de patios y coordinación con clientes.

Del impacto económico y logístico para la cadena de suministro, destacó que la detención o suspensión del cruce de camiones vacíos genera costos adicionales por tiempos muertos, combustible, horas operador, reprogramación de viajes y posibles incumplimientos de ventanas de carga y descarga. Asimismo, limita la capacidad de las empresas para reposicionar el equipo necesario para atender operaciones de importación, afectando de manera directa la continuidad del comercio exterior.

Llamó a una coordinación y comunicación oportuna, debido a que resulta indispensable contar con información clara, oficial y oportuna sobre las causas del cierre, su duración estimada y las medidas que se implementarán para restablecer el paso de camiones vacíos de importación y agregó que una comunicación adecuada permitirá a los usuarios tomar decisiones operativas, evitar acumulaciones innecesarias y reducir afectaciones adicionales en patios, vialidades y puntos de espera.

Asimismo, señaló importante señalar que una medida de cierre operativo para el cruce de camiones vacíos de importación, cuando se comunica de manera tardía, sin precisar su fundamento, duración estimada o alternas, pudiera resultar contraria a los principios de facilitación del comercio, transparencia, previsibilidad y reducción de costos operativos previstos en el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), particularmente en lo relativo a la administración de procedimientos aduaneros que facilitan la importación, exportación o tránsito de mercancías.

Por ello, estimamos necesario que se informe con claridad el motivo de la medida y se adopten acciones que permitan restablecer la operación de manera ordenada y continua.

Finalmente ante ello, solicita que de manera atenta, pero urgente, se revise la situación que originó el cierre del paso de camiones vacíos, se informe con claridad el tiempo estimado de suspensión y se implementen las acciones necesarias para restablecer a la brevedad el cruce de unidades vacías de importación, evitando mayores afectaciones al sector transportista y la operación de logística de la región.