Demanda de dinero en efectivo creció por fiestas navideñas en México

/ 30 diciembre 2025
    Explicó que el incremento en la demanda de efectivo en la semana pasada reflejó en parte el efecto estacional asociado al día feriado del 25 de diciembre. FOTO: CUARTOSCURO.

Hace un año por esas mismas fechas el aumento semanal fue de 40 mil 265 millones de pesos, según datos del banco central mexicano

CDMX.-La demanda de billetes y monedas creció como medio de pago entre la población en general durante las festividades de Navidad en México, situación que esperan que se mantenga al finalizar el año 2025.

De acuerdo a datos del Banco de México (Banxico), en la semana que terminó el pasado 26 de diciembre, las necesidades de dinero en efectivo se incrementaron en 36 mil 388 millones de pesos.

Con el resultado alcanzado en la penúltima semana de diciembre y del año 2025, el saldo de la circulación de billetes y monedas se colocó en un total de 3 billones 539 mil 750 millones de pesos. Banxico detalló que esa cifra implicó una variación anual de 7.9%.

Demanda de dinero en efectivo subió entre 2019 y 2024

Por otro lado, de acuerdo a la Casa de Moneda de México durante el periodo 2019-2024, se registró un aumento significativo de demanda del dinero metálico por parte del Banco de México, el cual fue atribuido tanto al inicio de la pandemia por Covid-19, como su desarrollo que no sólo impactó a México, sino también a economías avanzadas y emergentes como resultado de la emergencia sanitaria mundial.

Indicó que en México la tendencia en la demanda de efectivo se vio influenciada por factores como la actividad económica, cambios en la política monetaria, así como motivos precautorios por parte de la población.

Asimismo recordó que la circulación de monedas y billetes en los años de pandemia, reportó un crecimiento de entre el 11.8% y 25%. Después se observó un periodo de variación estable, con tasas de crecimiento que oscilaron entre el 6.5% y 9.9%.

Añadió que durante el primer trimestre de 2024 se registró un ascenso en la llamada base monetaria, como efecto de la dispersión de recursos de los programas sociales, a su vez consecuencia de la veda electoral.

Por último manifestó que el comportamiento estable de la demanda de efectivo por parte de la población, responde a los efectos de la política monetaria actual, así como la actividad económica del país.

