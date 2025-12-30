El caso del supuesto fraude de somalíes en guarderías de Minnesota que fue denunciado por un YouTuber

El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional dicen que están aumentando recursos en Minnesota para investigar las denuncias de fraude allí, incluso en centros de cuidado infantil, en la última demostración de fuerza federal en el estado, hogar de la población somalí más grande del país .

La investigación se produce semanas después de que ICE lanzara operaciones en el área de Minneapolis-St. Paul para atacar específicamente a inmigrantes somalíes indocumentados, precipitadas por revelaciones sobre fraude generalizado contra el estado, así como por los comentarios del presidente Donald Trump de que “no quiere” somalíes en el país.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Sheinbaum asegura que hay un incremento en número de trasplantes de órganos

Este esfuerzo intensificado también se produce pocos días después de que el creador de contenido de YouTube, Nick Shirley, quien ha creado videos antiinmigrantes y antimusulmanes en el pasado, publicara un video viral en el que afirmaba haber encontrado un fraude generalizado en guarderías gestionadas por somalíes.

El video, que incluye pruebas limitadas de las acusaciones del creador, había recibido más de 1,5 millones de visitas en YouTube hasta la noche del lunes y fue retuiteado por el vicepresidente J.D. Vance y el exdirector del Departamento de Eficiencia Gubernamental, ﻿Elon Musk.

Un funcionario policial dijo que la concentración de agentes del DHS en Minneapolis el lunes, incluidas visitas a unas 30 empresas, se debió en parte al video.

En respuesta a una publicación en X sobre el presunto fraude, el vicepresidente JD Vance, cada vez más a la vanguardia de la retórica antiinmigrante de la administración , dijo: “Están robando dinero y poder político a los habitantes de Minnesota”.

El lunes, el DHS comenzó a publicar videos que mostraban a agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional ingresando a lo que llamó “sitios sospechosos de fraude”.

Esto es lo que sabemos sobre las investigaciones y el vídeo viral.

Lo que las autoridades denominaron un aumento de recursos federales se produce tras un video viral en YouTube de Shirley, una periodista independiente de 23 años que publica contenido en redes sociales con un enfoque conservador.

En el video publicado el viernes, Shirley visita e intenta entrar en varias guarderías en Minnesota que, según él, no están operativas, aunque afirma que reciben financiación gubernamental a través del Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil (CCAP) del estado, que proporciona fondos para el cuidado infantil a familias de bajos ingresos.

Shirley no especifica los días en que visitó la mayoría de los centros, que según él estaban dirigidos por somalíes, y se limitó a decir que visitó uno al “mediodía”.

Se están investigando los centros identificados en el video y se ha puesto en contacto con varios de ellos. El video también muestra a Shirley siendo escoltado fuera de un edificio por la policía tras recibir informes de que estaba invadiendo y acosando a la gente.

“Si bien tenemos preguntas sobre algunos de los métodos que se usaron en el video, tomamos muy en serio las preocupaciones que el video plantea sobre el fraude”, dijo la comisionada del Departamento de Niños, Jóvenes y Familias de Minnesota, Tikki Brown, en una conferencia de prensa el lunes, informó KARE, afiliada de CNN.

Un portavoz del gobernador de Minnesota, Tim Walz, declaró que dos de los centros que aparecen en el video estaban cerrados. Sin embargo, un portavoz del Departamento de Niños, Jóvenes y Familias de Minnesota aclaró posteriormente que uno de ellos, el Quality Learning Center, decidió finalmente permanecer abierto, según el Minnesota Star Tribune.

Ibrahim Ali, gerente del Quality Learning Center, quien afirmó que sus padres son los dueños del establecimiento, declaró a KARE el lunes que el video de Shirley se grabó cuando el negocio estaba programado para cerrar. Un letrero en la puerta indica que su horario de atención es de 2 a 10 p. m.

“No hay ningún fraude en absoluto”, dijo Ali a KARE.

Uno de los aspectos más virales de la visita de Shirley al Quality Learning Center (la palabra “Learning” mal escrita sobre la puerta) fue un error de un rotulista, y el error se está solucionando, dijo Ali.

Una revisión de la licencia estatal para el negocio realizada en junio enumera varias violaciones, incluida la falta de capacitación requerida para algunos empleados y documentación inadecuada para los medicamentos, pero nada que sugiera que el negocio estuviera desocupado.

El Departamento de Servicios Humanos del estado dice que los pagos de CCAP a las guarderías pueden retenerse por fraude, pero no solo por “violaciones de licencia”.

No es inusual que las guarderías mantengan sus puertas cerradas con llave o exijan una tarjeta de acceso por motivos de seguridad, según Clare Sanford, vicepresidenta de relaciones gubernamentales y comunitarias de la Asociación de Guarderías Infantiles de Minnesota. Además, la mayoría de las guarderías serían especialmente cautelosas al permitir la entrada a alguien que esté filmando debido a la preocupación por la privacidad de los niños, afirmó.

Añadió que, si bien sería inusual que un centro operara sin niños, no es raro que opere por debajo de su capacidad oficial. La financiación del CCAP —el tipo de financiación que Shirley afirma que se está robando— se basa en los niños elegibles matriculados en un centro, no en su capacidad total.

Las guarderías infantiles se enfrentan a regulaciones estrictas en Minnesota, según declaró Sanford. Según la ley, cada centro con licencia debe recibir visitas al menos una vez al año de un licenciatario sin previo aviso, quien pasa horas revisando una lista de verificación de aproximadamente 400 elementos, explicó. Los centros recién inaugurados se enfrentan a un escrutinio aún más estricto, como parte de una iniciativa reciente para combatir el fraude: pueden esperar cuatro visitas en su primer año de operaciones, tres de ellas sin previo aviso.

El video no aborda dichas regulaciones. Su impacto explosivo es un ejemplo del creciente poder del ecosistema mediático de derecha, impulsado en gran medida por creadores independientes a quienes el presidente ha favorecido frente a las cadenas de noticias tradicionales. Shirley fue invitado a hablar con Trump en la Casa Blanca en octubre, como parte de una mesa redonda sobre Antifa con otros creadores conservadores en línea. Anteriormente, grabó un video del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, un análisis de los “estafadores de migrantes deportados en Nueva York” y una entrevista con la fiscal general Pam Bondi.

Whitney Phillips, profesora asociada de política de la información y política de los medios en la Universidad de Oregón, dice que le resulta “difícil imaginar que el FBI o cualquier agencia gubernamental bajo el gobierno de Trump aumente los recursos a un área en particular si un periodista independiente de tendencia izquierdista hiciera acusaciones similares”.

Pero “el gobierno no se deja llevar por caminos que no quiere”, añadió. “Los influyentes de derecha le dan al gobierno una razón para hacer lo que ya planeaban”.

Otros funcionarios de la administración, incluido el Departamento de Trabajo, el secretario de Educación y miembros del Congreso se han sumado con publicaciones en las redes sociales compartiendo el video de Shirley.

Un funcionario policial dijo a CNN que las investigaciones anunciadas el lunes fueron motivadas en parte por el video y encubren investigaciones sobre inmigración y fraude.

La mayor parte de la indignación generada por las acusaciones de fraude en la comunidad somalí se ha centrado en Feeding Our Future, una organización sin fines de lucro que, según la fiscalía, afirmó falsamente proporcionar comidas a niños necesitados durante la pandemia de COVID-19. A partir de 2022, se presentaron cargos federales contra decenas de personas, la gran mayoría somalíes.

Walz, demócrata, desestimó una serie de auditorías estatales sobre la laxa supervisión de los fondos de Minnesota. Esto se produjo en medio de acusaciones de que el firme apoyo de la comunidad somalí a los demócratas, y sus contribuciones a ellos, los protegía del escrutinio

Una investigación inicial del Departamento de Educación de Minnesota sobre un presunto fraude por parte de Feeding Our Future se vio frustrada en parte por una demanda interpuesta por la organización y su fundadora, Aimee Bock —quien no es somalí—, alegando que la investigación era discriminatoria. Posteriormente, Bock retiró voluntariamente la demanda una semana después de que agentes federales allanaran su domicilio y las oficinas de la organización sin fines de lucro.

Bock fue posteriormente condenada por siete cargos federales, incluido el de soborno. Aún no ha sido sentenciada, pero un juez denegó su solicitud de un nuevo juicio.

Thompson, el fiscal federal principal del caso, dijo que las autoridades han recuperado sólo unos 60 millones de dólares de los 250 millones robados en la conspiración Feeding Our Future, según AP.

“He oído que estafaron... los somalíes estafaron a ese estado por miles de millones de dólares”, dijo Trump. “Miles de millones. Miles de millones de dólares cada año, y no aportan nada”.

Las acusaciones de fraude, que resultaron en más de 40 condenas solo en el caso “Alimentando Nuestro Futuro”, han servido como un pararrayos para las invectivas de Trump contra los somalíes.

El presidente ha criticado duramente a la diáspora somalí de Minnesota, la gran mayoría de la cual son ciudadanos estadounidenses. Alrededor de 84.000 personas de ascendencia somalí viven en la zona de Minneapolis-St. Paul, muchas de las cuales se reasentaron tras huir de una sangrienta y prolongada guerra civil en su país de origen.

Su atención a los inmigrantes somalíes y a los estadounidenses de ascendencia somalí se remonta a su primer mandato presidencial, cuando incluyó a Somalia en una prohibición de viajes junto con otras naciones de mayoría musulmana.

La congresista estadounidense Ilhan Omar, una ciudadana naturalizada que llegó al país desde Somalia como refugiada, ha sido un blanco frecuente de su ira.

A principios de diciembre, Trump declaró que Omar y sus “amigos” no deberían ser admitidos como miembros del Congreso. También llamó a los somalíes de Minnesota “basura” que deberían “regresar a sus lugares de origen”.

“Cuando vienen del infierno, se quejan y no hacen más que quejarse, no los queremos en nuestro país. Que regresen a sus orígenes y lo arreglen”, dijo Trump en una reunión de gabinete este mes. El vicepresidente Vance golpeó con fuerza la mesa de conferencias en señal de apoyo.

Sin embargo, los somalíes y sus defensores señalan que el grupo condenado por fraude no refleja a toda la comunidad.

“La comunidad somalí en las Ciudades Gemelas está compuesta mayoritariamente por familias trabajadoras, propietarios de pequeñas empresas, trabajadores de la salud, estudiantes y contribuyentes que contribuyen todos los días a la economía y la vida cívica de Minnesota”, dijo a CNN Jaylani Hussein, directora ejecutiva del capítulo de Minnesota del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas, en un correo electrónico.

“Cuando una comunidad entera es estigmatizada, el impacto es inmediato: las familias viven con miedo, las empresas sufren y la confianza en las instituciones públicas se erosiona”.

“Hay algunas personas indeseables que cometieron delitos y quebrantaron la ley”, declaró Kamali Ali, un hombre de 39 años que llegó a Estados Unidos desde Somalia de niño, tras el anuncio de la operación del ICE contra los somalíes. “Pero, al mismo tiempo, no se puede aplicar un castigo colectivo”.