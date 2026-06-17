Destaca Alfredo López Villarreal retos para siguiente periodo en Coparmex

Alfredo López Villarreal dio a conocer los retos que tendrá en un siguiente periodo al frente de Coparmex Coahuila Sureste, entre ellos, el fortalecimiento de las Pymes y del Consejo de Vinculación Universidad-Empresa, entre otros.

Este miércoles previo a la reunión mensual de Coparmex Coahuila Sureste, se llevó a cabo la elección de la nueva mesa directiva del centro patronal, pues como se recordará la única planilla que se registró fue la que encabeza el actual presidente, Alfredo López Villarreal.

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Sobre los retos que enfrentará en un nuevo periodo al frente de Coparmex Coahuila Sureste comentó que está el de fortalecer a las Pymes, donde existe una gran área de oportunidad y para ellas se necesita diseñar programas específicos y aterrizados en temas se financiamiento, asesoría y de su promoción para lanzar cadenas de suministro hacía sus clientes.

Otro reto será fortalecer al Consejo de Vinculación Universidad-Empresa, en ese sentido, compartió que se acaba de crear el Comité de Inteligencia Artificial, toda vez que son temas que llegaron para quedarse.

Coparmex Coahuila Sureste comentó que cuenta con 322 socios y los votos se tomarán de quienes acudieron a la reunión que se llevó a cabo este día y que participaron en la elección, asimismo luego sigue un proceso para finalmente dar a conocer los resultados de la votación.

Cabe destacar que la propuesta para integrar el Consejo Directivo 2026-2027 incluye también como vicepresidentes a Karla Ivonne Natividad González, Octavio Benavides Narro y Pedro González García; como secretario, Fernando Valdez, como tesorero, Jorge Ayax y como vocales a Natalia Fantini, Ricardo Sandoval, Laura Elena Infante y Mónica Martínez Villarreal.

Mientras que en la Comisión de Honor y Justicia participan como presidente, Luis Arizpe Jiménez y como secretario, José Luis Pérez Arzate.

Cabe destacar que en la reunión realizada este día, también López Villarreal compartió la opinión sobre el proceso electoral que se realizó en Coahuila y destacó la participación ciudadana, asimismo se contó con la participación del Comandante de la Sexta Zona Militar, Juan Carlos Quiroz Muñoz.