Destacan exportaciones de México en América Latina y el Caribe

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 22 enero 2026
    Destacan exportaciones de México en América Latina y el Caribe
    El reporte del Banco Interamericano advierte que la región necesita impulsar reformas y atraer inversiones para aumentar la productividad y competitividad de sus economías. FOTO: ESPECIAL.

Lo anterior sucede pese los temores generados por la política arancelaria de Donald Trump

WASHINGTON.- Tras dar a conocer los resultados de un estudio por regiones, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destacó las exportaciones de países de Mesoamérica en el 2025, entres los que se encontró el país de México.

De acuerdo a lo que informó el valor de las exportaciones de los países de Latinoamérica y el Caribe creció un 6.4% en el 2025, una cifra que refleja una aceleración en el crecimiento de este rubro con respecto al 4.7% registrado en 2024.

TE PUEDE INTERESAR: Fortalece Coahuila lazos con Italia; se reúne Manolo Jiménez con embajador

Según estimaciones publicadas este jueves del banco por regiones destaca Mesoamérica, con una expansión prevista del 7.2% en el año que termina, casi el doble de lo alcanzado en el anterior de 3.8%.

Específicamente en el caso de México, las ventas externas escalaron un estimado del 6.6%, frente al 4.2% del 2024.

Fue tan solo en el rubro de vehículos ligeros en México crecieron 1.35 por ciento en 2025, esto según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Fue en el mes de enero que informó que las ventas de vehículos ligeros como sedanes, SUVs, camionetas y furgonetas a nivel anual crecieron 1.35 por ciento, esto según Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL).

No obstante, contrario a ello en este mismo mes se informó que la industria de vehículos pesados en México exportó 113 mil 931 unidades en 2025, su nivel más bajo desde que se tiene registro y muy cerca de los niveles de 2020 cuando se exportaron 115 mil, esto según el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP).

Por otro lado, fue en diciembre del 2025, que las exportaciones de mercancías aumentaron 6.6 por ciento entre enero y octubre de 2025, mientras que las ventas de productos petroleros al exterior tuvieron una contracción de 24.3 por ciento, de acuerdo con el Banco de México (Banxico).

Actualmente, México es el décimo exportador global a nivel mundial, luego de que en 2024 exportó más de 617 mil millones de dólares de bienes y servicios al mundo, recordó el representante del organismo empresarial.

Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en WhatsApp

Temas


Dinero
Economía
exportaciones

Personajes


Donald Trump

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Tatuajes politizados

Tatuajes politizados
true

Nuevas coplas viejas
true

POLITICÓN: Coahuila entra a recta electoral de las definiciones con un PAN sin plan y un PRI con candidaturas con truco
Elementos de seguridad federal y estatal resguardaron los domicilios cateados en la colonia Universidad Pueblo.

Aseguran droga, pipas y máquinas tragamonedas en cateos simultáneos al oriente de Saltillo
La salida oficial de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya es un hecho y ha encendido alertas a nivel internacional. Expertos advierten que esta decisión tendrá impactos directos en la salud pública global.

Es Oficial... Estados Unidos sale de la OMS y desata alerta sanitaria global
Autoridades deportivas municipales y estatales presentaron los detalles del torneo “Auténticos Novatos de Box” en rueda de prensa.

Presentan torneo ‘Auténticos Novatos de Box’ para impulsar nuevos talentos locales
El presidente Donald Trump habla con los periodistas antes de abordar el Marine One laCasa Blanca en Washington. Trump está bajo presión política por cuestiones económicas.

¿Podría el primer año de Trump tener efectos económicos a largo plazo?
El presidente Donald Trump se reúne con el presidente Volodímir Zelenski de Ucrania y otros líderes europeos en Washington para discutir la invasión rusa de Ucrania.

Cómo las acciones de Trump amenazan la alianza entre EU y Europa