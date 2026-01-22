Destacan exportaciones de México en América Latina y el Caribe

WASHINGTON.- Tras dar a conocer los resultados de un estudio por regiones, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destacó las exportaciones de países de Mesoamérica en el 2025, entres los que se encontró el país de México.

De acuerdo a lo que informó el valor de las exportaciones de los países de Latinoamérica y el Caribe creció un 6.4% en el 2025, una cifra que refleja una aceleración en el crecimiento de este rubro con respecto al 4.7% registrado en 2024.

Según estimaciones publicadas este jueves del banco por regiones destaca Mesoamérica, con una expansión prevista del 7.2% en el año que termina, casi el doble de lo alcanzado en el anterior de 3.8%.

Específicamente en el caso de México, las ventas externas escalaron un estimado del 6.6%, frente al 4.2% del 2024.

Fue tan solo en el rubro de vehículos ligeros en México crecieron 1.35 por ciento en 2025, esto según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Fue en el mes de enero que informó que las ventas de vehículos ligeros como sedanes, SUVs, camionetas y furgonetas a nivel anual crecieron 1.35 por ciento, esto según Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL).

No obstante, contrario a ello en este mismo mes se informó que la industria de vehículos pesados en México exportó 113 mil 931 unidades en 2025, su nivel más bajo desde que se tiene registro y muy cerca de los niveles de 2020 cuando se exportaron 115 mil, esto según el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP).

Por otro lado, fue en diciembre del 2025, que las exportaciones de mercancías aumentaron 6.6 por ciento entre enero y octubre de 2025, mientras que las ventas de productos petroleros al exterior tuvieron una contracción de 24.3 por ciento, de acuerdo con el Banco de México (Banxico).

Actualmente, México es el décimo exportador global a nivel mundial, luego de que en 2024 exportó más de 617 mil millones de dólares de bienes y servicios al mundo, recordó el representante del organismo empresarial.