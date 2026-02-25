Canirac Saltillo realizará festival después de Semana Santa en abril de 2026

    Canirac Saltillo realizará festival después de Semana Santa en abril de 2026
    Isidoro García Reyes, presidente de este organismo, mencionó que hay otro evento programado con el mismo nombre pero promocionado por un particular y no está relacionado Canirac Saltillo. VANGUARDIA

Los eventos del ‘Restaurant Week’ se realizarán a su vez en Monclova y Parras de la Fuente; se espera una participación de 80 restaurantes en la capital coahuilense

El evento de Restaurant Week organizado por Canirac Saltillo se realizará hasta abril, pasando Semana Santa y se llevará a cabo también en los municipios de Monclova y de Parras, informó el presidente de Canirac Saltillo, Isidoro García Reyes.

El presidente de la Canirac mencionó que el Restaurant Week estaba planeado para marzo, sin embargo, decidieron posponerlo para el mes de abril, pasando Semana Santa porque esa es una mejor estrategia, asimismo este evento será dado a conocer en las redes sociales de la propia cámara.

Luego de que a través de las redes sociales se anunciara otro Restaurant Week, García Reyes explicó que este evento está siendo organizado por un empresario de Monterrey llamado Héctor Cortés.

Mencionó que este esfuerzo podría ser fructífero siempre y cuando sea transparente y en beneficio de la sociedad, además de que las promociones que se vayan pueden también tener un buen resultado.

“Ahorita hay uno que ya se dio a conocer y bueno, habrá que ver cómo va a quedar y cuál va a ser la repuesta de los proveedores que ahorita aparecen en la publicidad al momento de que sepan que el gremio de Canirac no está integrado”, dijo.

Por lo pronto, en el caso del Restaurant Week organizado por Canirac Saltillo, se espera una participación de 80 restaurantes en Saltillo, así como 30 empresas de Monclova y 20 de Parras de la Fuente.

García Reyes puntualizó que la dinámica de este evento está en función de cada restaurante, ya que el consumidor podrá consultar en las redes sociales y plataformas de los establecimientos sobre los precios por evento.

“Es un evento —dijo— muy transparente que apoya la economía de Saltillo y además da la oportunidad a la ciudadanía de conocer algunos restaurantes que no conocía”.

