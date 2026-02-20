Coahuila: en diciembre de 2025, bajó 16.1% personal ocupado en servicios de alojamiento y alimentos

El personal ocupado de Coahuila en servicios de “alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas” obtuvo una variación negativa de -16.1%, siendo la segunda entidad federativa en reportar un decrecimiento de doble dígito en diciembre de 2025 con respecto al mismo mes de 2024, reportó la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los principales estados que reportaron un decrecimiento en el personal ocupado en servicios de alojamiento y alimentos similar al de Coahuila en la fecha citada fueron Campeche (-21.5%), Durango (-12.6) y Estado de México (-12%). En términos agregados, la EMS registró una variación de -0.7% en términos anuales y de -0.2% a nivel mensual en el país.

TE PUEDE INTERESAR: Fitch advierte que Plan de Infraestructura de México depende de un marco legal sólido

En Coahuila, el sector “Información en medios masivos” también decayó 8.5%. Las caídas más pronunciadas se registraron en Oaxaca (28.8%), Yucatán (-12.9%) y Sonora (-11.2%), en diciembre de 2025 a tasa anual.

Se observaron variaciones negativas en los ingresos totales reales de Coahuila de los servicios de información en medios masivos y de alojamiento temporal y alimentos, con cifras de -1.7 y -11%, respectivamente.

Para el sector de medios masivos, los estados que registraron las caídas de doble dígito fueron Oaxaca (-14.7%), San Luis Potosí (-14%) y Michoacán (-8.3%); para servicios de hospedaje y alimentos: Campeche (-29.2), Querétaro (-21.8%) y Oaxaca (-19.8%).