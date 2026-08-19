Coahuila: periodo vacacional generó una derrama turística de mil 550 mdp
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La entidad registró la llegada de 1.45 millones de turistas, con una ocupación promedio de 68.8%, revela la AMHMC
El periodo vacacional de verano generó en Coahuila una derrama económica de mil 550 millones de pesos, una ocupación hotelera promedio de 68.8 por ciento y la llegada de un millón 458 mil visitantes, informó Héctor Horacio Dávila Rodríguez, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila.
El empresario indicó que durante este periodo Cuatro Ciénegas registró una ocupación hotelera de 85 por ciento; Parras de la Fuente, 90 por ciento; General Cepeda, 62 por ciento; Saltillo, 75 por ciento; Piedras Negras, 65 por ciento; Múzquiz, 52 por ciento; Acuña, 62 por ciento; Monclova, 62 por ciento; Torreón, 70 por ciento, y Sabinas, 65 por ciento.
Dávila Rodríguez también presentó cifras correspondientes a años anteriores para comparar el comportamiento del sector. En 2024 se registró una derrama de mil 431 millones de pesos y una ocupación hotelera de 58 por ciento, mientras que en 2025 los ingresos alcanzaron mil 460 millones de pesos, con una ocupación de 62.4 por ciento y un millón 325 mil visitantes.
Destacó que la percepción de seguridad continúa siendo un factor favorable para la actividad turística en la entidad y estimó que hasta 45 por ciento de los visitantes llegan a Coahuila motivados por esta condición.
En cuanto a los Pueblos Mágicos, señaló que existe una falta de apoyo por parte de la Federación, que anteriormente destinaba recursos para su promoción y desarrollo. En contraste, destacó el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien, dijo, ha impulsado estos destinos y se ha mantenido atento a sus necesidades.
Finalmente, Dávila Rodríguez insistió en la necesidad de fortalecer el financiamiento para los Pueblos Mágicos mediante el Impuesto Sobre Hospedaje (ISH). Propuso que del 3 por ciento que se recauda por este concepto, 1 por ciento sea destinado a los Pueblos Mágicos y el 2 por ciento restante a las Oficinas de Convenciones y Visitantes.