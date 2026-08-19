Coahuila: periodo vacacional generó una derrama turística de mil 550 mdp

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    Coahuila: periodo vacacional generó una derrama turística de mil 550 mdp
    El empresario Héctor Horacio Dávila destacó que la seguridad sigue siendo un factor para atraer turismo a la entidad. Archivo

La entidad registró la llegada de 1.45 millones de turistas, con una ocupación promedio de 68.8%, revela la AMHMC

El periodo vacacional de verano generó en Coahuila una derrama económica de mil 550 millones de pesos, una ocupación hotelera promedio de 68.8 por ciento y la llegada de un millón 458 mil visitantes, informó Héctor Horacio Dávila Rodríguez, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila.

El empresario indicó que durante este periodo Cuatro Ciénegas registró una ocupación hotelera de 85 por ciento; Parras de la Fuente, 90 por ciento; General Cepeda, 62 por ciento; Saltillo, 75 por ciento; Piedras Negras, 65 por ciento; Múzquiz, 52 por ciento; Acuña, 62 por ciento; Monclova, 62 por ciento; Torreón, 70 por ciento, y Sabinas, 65 por ciento.

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Dávila Rodríguez también presentó cifras correspondientes a años anteriores para comparar el comportamiento del sector. En 2024 se registró una derrama de mil 431 millones de pesos y una ocupación hotelera de 58 por ciento, mientras que en 2025 los ingresos alcanzaron mil 460 millones de pesos, con una ocupación de 62.4 por ciento y un millón 325 mil visitantes.

$!Parras de la Fuente fue el destino coahuilense que reportó la mayor ocupación hotelera durante el verano.
Parras de la Fuente fue el destino coahuilense que reportó la mayor ocupación hotelera durante el verano. Archivo

Destacó que la percepción de seguridad continúa siendo un factor favorable para la actividad turística en la entidad y estimó que hasta 45 por ciento de los visitantes llegan a Coahuila motivados por esta condición.

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En cuanto a los Pueblos Mágicos, señaló que existe una falta de apoyo por parte de la Federación, que anteriormente destinaba recursos para su promoción y desarrollo. En contraste, destacó el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien, dijo, ha impulsado estos destinos y se ha mantenido atento a sus necesidades.

Finalmente, Dávila Rodríguez insistió en la necesidad de fortalecer el financiamiento para los Pueblos Mágicos mediante el Impuesto Sobre Hospedaje (ISH). Propuso que del 3 por ciento que se recauda por este concepto, 1 por ciento sea destinado a los Pueblos Mágicos y el 2 por ciento restante a las Oficinas de Convenciones y Visitantes.

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