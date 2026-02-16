Coahuila: sector automotriz vuelve a la producción de combustión interna por EU y baja demanda de VE

Las empresas proveedoras están realizando la transición de regreso a los vehículos de combustión interna e híbridos, mientras que las inversiones que se realizaron para los vehículos eléctricos se están intentando adecuar para disminuir las pérdidas monetarias, señaló Alberto Piñones, consejero del Clúster de la Industria Automotriz de Coahuila (CIAC).

Piñones no ve un repunte en el caso de los vehículos eléctricos, pues es un hecho que prácticamente se van a quedar en el nivel mínimo en el que están por la falta de subsidios de Estados Unidos y porque el mercado americano no ha aceptado a los vehículos eléctricos como las expectativas lo marcaban hace 3-4 años.

En el caso de los vehículos híbridos, indicó que tienen un mejor nivel pero tampoco es tan alto como los de combustión interna, de hecho estos últimos, comentó, están en un muy buen nivel.

Ante ello, sobre las empresas que le apostaron a los vehículos eléctricos dejó claro que “estamos haciendo la transición de regreso a la combustión interna y a los híbridos, estamos en este proceso de transición de regreso, vamos a estar en ese nivel en los siguientes 2 a 3 años”.

De las inversiones que habían hecho para adecuarse a los vehículos eléctricos, Alberto Piñones señaló “estamos tratando de adecuarlas para disminuir las pérdidas, tratando de adecuar todas las inversiones y vamos a ir por la reconversión, ya lo estamos haciendo todos los proveedores, la reconversión hacía el vehículo de combustión interna”.

En el caso de las armadoras, comentó que en algunos casos también lo están haciendo, en particular destacó el centro del país donde había armadoras que iban a lo eléctrico, pero ya se cambiaron a combustión interna y “aquí nuestro caso particular en la zona, habrá que ver qué decide General Motors, pero en otras partes del país puedo decir con seguridad que ya hay reconversión, por ejemplo en la zona de Toluca de eléctrico a combustión interna”.

En el caso de los proveedores, el consejero del CIAC añadió que la reconversión grande para regresar de los eléctrico a combustión interna no será en los sistemas de frenos, ni en los asientos, ni en las carrocerías, ni en los interiores, sino en lo que se refiere al motor, por ello, la reconversión grande será en las fundidoras y en los maquinadores de componentes de motor.

Alberto Piñones comentó que hace cinco o seis años empezó la reconversión de vehículos de combustión interna a eléctricos, sin embargo, hace dos años se dieron cuenta que no despegaba lo eléctrico, por ello, llevan de 18 a 24 meses en este proceso de reconversión de lo eléctrico a combustión interna.

“Vamos avanzando (en la reconversión) conforme los clientes van también haciendo rampa de eléctrico a combustión interna o vehículo ICE (Internal Combustion Engine)”, aseguró.

Ahora se esperan nuevos modelos y líneas de producción de vehículos de combustión interna, toda vez que el mercado de Estados Unidos (a donde va el 85% de la producción de los vehículos9estará avanzando más en combustión interna y luego en híbridos).

Finalmente, comentó que hacía donde avance Estados Unidos, es a donde “nosotros también vamos a ir”, sin embargo, con los cambios que el presidente de ese país, Donald Trump ha generado, no se espera que en los próximos siete u ocho años cambie algo de forma importante aunque llegue otro gobierno.