Generaría ausentismo laboral cambios en el calendario escolar: cámaras industriales

El sector comercio prevé que el adelanto en el periodo vacacional anunciado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) genere ausentismo laboral, señaló el director de la Canaco Saltillo, Salvador Rodríguez Saade, quien indicó que el 70 por ciento de los trabajadores de este sector son mujeres, muchas de ellas con hijos. “Es una barbaridad lo que hicieron porque están avisando con el tiempo encima, cuando desde hace mucho tiempo se definieron las fechas del Mundial, como para que ahorita se tome una decisión en ese sentido”, aseguró.

El dirigente consideró que estos cambios podrían afectar no solo al sector comercio, sino también al industrial, debido al incremento en el ausentismo entre los colaboradores durante esos días, especialmente al compararse con una temporada regular. Asimismo, señaló que quienes ya habían contratado con anticipación salones de eventos para graduaciones difícilmente podrán modificar las fechas programadas. En cuanto a las ventas del sector comercio, indicó que después de la temporada del Día de las Madres y graduaciones, las ventas suelen disminuir alrededor de un 10 por ciento durante las vacaciones largas. Rodríguez Saade explicó que madres y padres trabajadores suelen prepararse con tiempo para el periodo vacacional, organizando quién cuidará a sus hijos durante esas semanas; sin embargo, dijo que al adelantarse prácticamente un mes el receso escolar, la situación se complica para muchas familias. Añadió que algunas personas pagan estancias infantiles o guarderías para el cuidado de sus hijos, por lo que asumir un mes adicional representará un gasto difícil de solventar.

Por su parte, el ex presidente de la Concanaco, Jorge Dávila Flores, señaló: “La SEP reduce cinco semanas el calendario escolar. ¿La justificación? ¿El calor y el Mundial? Por lo tanto el SAT para ser congruentes debería condonar los impuestos cinco semanas a todos los contribuyentes”, aseguró. Mientras tanto, Coparmex dejó en claro que reducir el ciclo escolar profundiza el rezago educativo y genera incertidumbre para las familias. Además, señaló que cualquier modificación al calendario escolar debe sustentarse en criterios técnicos, pedagógicos y jurídicos claros, así como en soluciones diferenciadas por región.

Indicaron también que México mantiene rezagos educativos tras la pandemia y se ubica entre los últimos lugares de la OCDE en aprendizaje. Los resultados de PISA 2022 colocaron al país en la posición 35 de 37 naciones evaluadas. A esto se suma que, según datos del INEGI, el rezago educativo afecta al 19.4 por ciento de la población y mantiene una tendencia creciente desde 2016. Finalmente, destacaron que la cancelación anticipada del ciclo escolar impactará la economía familiar, la productividad y la operación de las empresas. Señalaron que madres y padres trabajadores deberán reorganizar horarios y resolver esquemas de cuidado no previstos, situación que recaerá principalmente en las mujeres trabajadoras. De acuerdo con el IMCO, en 2025 alrededor de 17.7 millones de mujeres combinaron labores de cuidado con un empleo, y para muchas de ellas la escuela representa un espacio seguro para sus hijas e hijos mientras cumplen con su jornada laboral.

Publicidad