GIS crece 7% en ventas y 17% en rentabilidad en tercer trimestre de 2026

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    GIS crece 7% en ventas y 17% en rentabilidad en tercer trimestre de 2026
    Grupo Industrial Saltillo reportó resultados positivos durante el tercer trimestre de este año. Especial
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El conglomerado saltillense destaca sus resultados, en medio de un entorno de volatilidad y desafíos en el sector automotriz

Grupo Industrial Saltillo (GIS) reportó ventas por 267 millones de dólares durante el tercer trimestre de 2026, un crecimiento de 7% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que su rentabilidad, medida a través de la UAFIRDA, aumentó 17%, hasta alcanzar 27 millones de dólares.

De acuerdo con el reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), los resultados se obtuvieron en un entorno de volatilidad y desafíos para la industria automotriz global, ante las dificultades que enfrenta la producción y comercialización de vehículos ligeros.

GIS Saltillo celebra su 50 aniversario en la Bolsa de Valores

El desempeño estuvo impulsado principalmente por Draxton, su negocio global de fundición de autopartes, cuyas operaciones en Norteamérica generaron ventas por 149 millones de dólares, un incremento de 15% anual. Asimismo, el volumen de ventas de esta región creció 7% respecto al tercer trimestre de 2025.

La compañía destacó que la rentabilidad de las líneas de fundición de Draxton ha sido uno de los principales motores de la expansión de sus márgenes durante 2026.

Pese a los mayores costos de energía en Europa y al efecto cambiario derivado del fortalecimiento del peso frente al dólar, GIS consiguió mejorar sus resultados financieros mediante esfuerzos de eficiencia operativa y disciplina financiera.

El director general de la empresa, Knut Bentin, señaló que la fundición continúa siendo la base del negocio y destacó el fortalecimiento de las relaciones con sus clientes y su presencia en la industria de la movilidad.

Reporta GIS alza de 11 por ciento en ventas en 2T 2026

Al cierre de septiembre, GIS había obtenido nuevos programas comerciales equivalentes a más de 154 millones de dólares en ventas, cuyos lanzamientos están previstos para los próximos 18 a 24 meses.

La empresa indicó que Draxton continuará desarrollando sus capacidades organizacionales para consolidarse como socio estratégico de la industria de la movilidad.

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