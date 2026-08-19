IA será un instrumento para crear oportunidades, afirma líder de la Coparmex Coahuila Sureste

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    IA será un instrumento para crear oportunidades, afirma líder de la Coparmex Coahuila Sureste
    El presidente de la Coparmex Coahuila Sureste utilizando su avatar detalló cuatro acciones para la inteligencia artificial. Omar Saucedo

Alfredo López Villarreal considera que tecnología ayudar a invertir menos en lo repetitivo y lo predecible

El presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal, señaló que la Inteligencia Artificial (IA) debe ser un instrumento para crear oportunidades y no para reemplazar al ser humano. Sostuvo que el futuro no será de quienes tengan la mejor IA, sino de quienes tengan mayor claridad sobre el tipo de personas, empresas y sociedad que quieren construir con esta tecnología.

Durante su toma de compromiso para un periodo más al frente de Coparmex Coahuila Sureste, López Villarreal presentó también su avatar y le preguntó qué se debe hacer para que la inteligencia artificial contribuya a construir mejores empresas y, sobre todo, mejores personas.

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Como parte de la demostración, el avatar planteó cuatro acciones. La primera consiste en utilizar la IA para liberar tiempo, de manera que los equipos dediquen menos horas a tareas repetitivas, mecánicas y predecibles, y más a actividades que requieren empatía, toma de decisiones y creatividad.

La segunda es impulsar una capacitación permanente. La IA no necesariamente reemplaza a las personas, pero quienes utilizan estas herramientas pueden desplazar a quienes no las incorporan a sus actividades. Por ello, el aprendizaje debe entenderse como un proceso continuo y no como una etapa limitada a la formación académica.

La tercera acción consiste en medir el éxito por las vidas transformadas y no únicamente por las automatizaciones logradas. La métrica relevante, explicó, debe ser cuántas personas crecieron, qué nuevas competencias desarrollaron y qué oportunidades obtuvieron, más allá del número de procesos automatizados.

https://vanguardia.com.mx/opinion/como-pueden-las-empresas-mitigar-el-apocalipsis-laboral-generado-por-la-ia-NA22882690

Finalmente, López Villarreal señaló que otro desafío consiste en complementar el enfoque tradicional de productividad con el bienestar. Consideró que no se pueden construir empresas extraordinarias si se deja de lado a quienes las hacen posibles todos los días.

Por ello, planteó la necesidad de impulsar una cultura empresarial en la que el desarrollo humano, el equilibrio personal, la salud mental y el crecimiento profesional formen parte de la competitividad y sean considerados elementos fundamentales para el futuro de las organizaciones.

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