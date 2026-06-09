Presente Coparmex Coahuila Sureste en la 114a Conferencia Internacional del Trabajo

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) celebra del 1 al 12 de junio la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) en Ginebra, Suiza, el principal foro mundial de diálogo y construcción de consensos en materia laboral, donde participan representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores de los 187 países miembros de este organismo de las Naciones Unidas.

Coparmex Coahuila Sureste está presente en la 114a Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT que se realiza en Ginebra, Suiza, en su caso, a través de la participación del Presidente de la Comisión Laboral de Coparmex Coahuila Sureste y Vicepresidente Nacional de la Comisión Laboral de Coparmex, Octavio Benavides Narro.

La delegación mexicana acudió bajo el modelo tripartito que distingue a la OIT, integrada por representantes del Gobierno de México, del sector empleador y de las organizaciones sindicales del país.

Por parte del Gobierno de México participaron, entre otros, Marath Baruch Bolaños López, Secretario del Trabajo y Previsión Social; la Embajadora Francisca Méndez Escobar, Representante Permanente de México ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra; y Sandra Anaya Villegas, Secretaria del Trabajo del Estado de Morelos.

En representación del sector empleador asistieron Juan José Sierra Álvarez, Presidente Nacional de COPARMEX; Alejandro Malagón Barragán, Presidente de CONCAMIN; así como dirigentes y especialistas de organismos empresariales nacionales vinculados a la agenda laboral y de competitividad.

Por el sector de los trabajadores participaron líderes sindicales de relevancia nacional, entre ellos, Tereso Medina, Secretario General de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), y Pedro Haces Barba, Secretario General de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), acompañados por representantes de diversas organizaciones sindicales del país.

Entre los integrantes de la representación empresarial mexicana también participó Octavio Benavides Narro, Presidente de la Comisión Laboral de COPARMEX Coahuila Sureste y Vicepresidente Nacional de la Comisión Laboral de COPARMEX, formando parte de las actividades de seguimiento, análisis y vinculación que el sector empleador desarrolla durante la Conferencia.

Durante esta edición de la CIT se abordan temas de gran relevancia para el futuro del trabajo, entre ellos el fortalecimiento del diálogo social y el tripartismo, el trabajo decente en la economía de plataformas digitales, la igualdad de género en el mundo laboral, así como la revisión de la aplicación de convenios y recomendaciones internacionales en materia de trabajo.