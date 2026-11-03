Reporta Stellantis México ventas récord para octubre

Stellantis México alcanzó en octubre su mejor registro de ventas para ese mes en su historia, al comercializar 8 mil 413 vehículos, un crecimiento de 2 por ciento respecto al mismo periodo de 2025 y el decimotercer mes consecutivo de incremento, en un desempeño impulsado principalmente por la marca Ram. El resultado cobra relevancia para Coahuila, donde la automotriz mantiene operaciones industriales en Saltillo y Ramos Arizpe, con plantas dedicadas a la producción de vehículos y componentes que forman parte de su estructura manufacturera en el País.

De acuerdo con el reporte difundido este martes, Ram encabezó los resultados de la compañía con 4 mil 688 unidades vendidas, un incremento de 51 por ciento anual y su mejor octubre histórico. Entre sus modelos destacó la Ram 1200, que registró 2 mil 712 unidades comercializadas, casi el triple de las ventas alcanzadas en octubre del año pasado. También sobresalió Dodge Attitude, con mil 139 unidades, su mejor resultado para ese mes desde 2018 y un crecimiento de 27 por ciento.

Alfa Romeo también reportó cifras históricas, con 69 unidades vendidas y un avance anual de 38 por ciento. En tanto, Leapmotor superó las mil 600 unidades comercializadas en su quinto mes de operaciones en el mercado mexicano. Por modelos, Jeep Compass encabezó las ventas de esa marca con 221 unidades, mientras que FIAT Pulse colocó 120 vehículos. Alfa Romeo Junior registró 56 unidades y Peugeot Partner Rapid alcanzó 280.

Jesús Rodríguez, vicepresidente comercial de Stellantis México, atribuyó los resultados al dinamismo de marcas como Ram y Alfa Romeo, así como al desempeño de modelos estratégicos. El crecimiento comercial representa un indicador favorable para la compañía y su presencia manufacturera en Coahuila, en un contexto de retos para la industria automotriz y de ajustes en los mercados nacionales e internacionales.