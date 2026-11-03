Reporta Stellantis México ventas récord para octubre

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero Local
/
    Reporta Stellantis México ventas récord para octubre
    La marca Ram, de la cual algunos modelos se producen en Coahuila, impulsó las ventas de la armadora. Archivo
Vanguardia
por Vanguardia

COMPARTIR

TEMAS


Autos
Sector Automotriz

Localizaciones


México

Organizaciones


Stellantis

Durante el décimo mes del año, la armadora con presencia en Coahuila comercializó 8 mil 413 vehículos, con lo que suma 13 meses al alza

Stellantis México alcanzó en octubre su mejor registro de ventas para ese mes en su historia, al comercializar 8 mil 413 vehículos, un crecimiento de 2 por ciento respecto al mismo periodo de 2025 y el decimotercer mes consecutivo de incremento, en un desempeño impulsado principalmente por la marca Ram.

El resultado cobra relevancia para Coahuila, donde la automotriz mantiene operaciones industriales en Saltillo y Ramos Arizpe, con plantas dedicadas a la producción de vehículos y componentes que forman parte de su estructura manufacturera en el País.

Califica Stellantis México como especulaciones traslado de producción de RAM Heavy-Duty de Saltillo a Michigan

De acuerdo con el reporte difundido este martes, Ram encabezó los resultados de la compañía con 4 mil 688 unidades vendidas, un incremento de 51 por ciento anual y su mejor octubre histórico.

Entre sus modelos destacó la Ram 1200, que registró 2 mil 712 unidades comercializadas, casi el triple de las ventas alcanzadas en octubre del año pasado. También sobresalió Dodge Attitude, con mil 139 unidades, su mejor resultado para ese mes desde 2018 y un crecimiento de 27 por ciento.

$!La compañía compartió los resultados de ventas para el décimo mes del año.
La compañía compartió los resultados de ventas para el décimo mes del año. Stellantis

Alfa Romeo también reportó cifras históricas, con 69 unidades vendidas y un avance anual de 38 por ciento. En tanto, Leapmotor superó las mil 600 unidades comercializadas en su quinto mes de operaciones en el mercado mexicano.

Por modelos, Jeep Compass encabezó las ventas de esa marca con 221 unidades, mientras que FIAT Pulse colocó 120 vehículos. Alfa Romeo Junior registró 56 unidades y Peugeot Partner Rapid alcanzó 280.

Stellantis estrena en México su primer Ultra-Híbrido con Leapmotor B10

Jesús Rodríguez, vicepresidente comercial de Stellantis México, atribuyó los resultados al dinamismo de marcas como Ram y Alfa Romeo, así como al desempeño de modelos estratégicos.

El crecimiento comercial representa un indicador favorable para la compañía y su presencia manufacturera en Coahuila, en un contexto de retos para la industria automotriz y de ajustes en los mercados nacionales e internacionales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Autos
Sector Automotriz

Localizaciones


México

Organizaciones


Stellantis

Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Unos visitantes posan junto a un robot humanoide expuesto en el estand de AIA Orbis durante el Festival de IA de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el martes 27 de octubre de 2026.

Si la IA piensa por nosotros, la democracia lo padecerá
Se retirarán dos ejecutivos históricos: Carlos Rivera (Vicepresidente de Manufactura) y Rafael Paz (Director de Jeep, Dodge y Leapmotor).

Stellantis México ajusta su estructura organizacional bajo el plan global FaSTLAne 2030
Desde antojitos por $99 pesos hasta cenas gourmet por $549, ‘Qué Comer Week’ ofrece menús para todos los gustos y presupuestos.

Regresa ‘Qué Comer Restaurant Week’ a Saltillo: conoce quién ofrece menús especiales desde $99
El Parque Fundidora volverá a convertirse en el escenario de una de las celebraciones navideñas de Monterrey. FOTOS: ARACELY CHANTAKA Y VANGUARDIA

Luztopía 2026 iluminará Monterrey con una Navidad Retro
Cita. Becky G y Karol G volverán a unir sus voces en el escenario, esta vez ante el público regiomontano.

¡Se arma el dueto! Becky G acompañará a Karol G en Monterrey
Postura. Los integrantes originales de Timbiriche expresaron su rechazo a la manera en que la bioserie retrató la historia de la agrupación.

¡No es su historia! Timbiriche se deslinda de la bioserie de ViX
Lionel Scaloni comienza la reconstrucción de Argentina tras el retiro de Lionel Messi, con 28 convocados para los amistosos de noviembre.

Argentina inicia una nueva era: Scaloni revela su primera convocatoria sin Lionel Messi
Obed Vargas apenas suma 12 minutos en la temporada 2026-27 y sigue sin debutar en LaLiga.

Simeone se desvive en elogios para Obed Vargas, pero lo mantiene condenado a la banca