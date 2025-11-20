Saltillo: Anticipa Daimler un cierre de año fuerte tras desplome en industria de vehículos pesados

El director de Daimler Truck Planta Saltillo, Jorge Iván Verástegui Muscutt, señaló que se prevé un cierre de año sólido para la compañía. Además, destacó el orgullo que representa haber regresado la Copa Presidente a la planta de Saltillo.

Sobre los últimos meses de 2025, explicó que existen indicadores de mejora y que el cierre de año luce favorable, aunque persiste cierta incertidumbre. No obstante, aseguró que el equipo está concentrado en concluir el año con buenos resultados.

En cuanto al impacto de los aranceles, comentó que, como ocurre en toda la industria, siguen siendo una variable que influye en las operaciones.

Respecto a la Copa Presidente —reconocimiento que la planta recuperó después de ocho años—, Verástegui Muscutt afirmó: “Es un orgullo. Es algo que, afortunadamente, durante muchos años ha estado en las plantas de México, y para nosotros, como Planta Saltillo, es un gran orgullo regresarla. Es un indicador de eficiencia operativa, de calidad, de aceptación de los clientes y de muchos otros factores”.

Indicó que la planta que recibe este reconocimiento cumple con los índices más altos de calidad, entrega puntual de unidades y buenos resultados en auditorías internas y externas del sistema de calidad.