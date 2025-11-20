Saltillo: Anticipa Daimler un cierre de año fuerte tras desplome en industria de vehículos pesados

    Saltillo: Anticipa Daimler un cierre de año fuerte tras desplome en industria de vehículos pesados
    La armadora de vehículos pesados en la localidad ha sufrido un desplome en todos sus indicadores en este año. Foto: Héctor García

Director de la planta en la localidad destaca el orgullo de obtener de nuevo la Copa Presidente

El director de Daimler Truck Planta Saltillo, Jorge Iván Verástegui Muscutt, señaló que se prevé un cierre de año sólido para la compañía. Además, destacó el orgullo que representa haber regresado la Copa Presidente a la planta de Saltillo.

Sobre los últimos meses de 2025, explicó que existen indicadores de mejora y que el cierre de año luce favorable, aunque persiste cierta incertidumbre. No obstante, aseguró que el equipo está concentrado en concluir el año con buenos resultados.

En cuanto al impacto de los aranceles, comentó que, como ocurre en toda la industria, siguen siendo una variable que influye en las operaciones.

Respecto a la Copa Presidente —reconocimiento que la planta recuperó después de ocho años—, Verástegui Muscutt afirmó: “Es un orgullo. Es algo que, afortunadamente, durante muchos años ha estado en las plantas de México, y para nosotros, como Planta Saltillo, es un gran orgullo regresarla. Es un indicador de eficiencia operativa, de calidad, de aceptación de los clientes y de muchos otros factores”.

Indicó que la planta que recibe este reconocimiento cumple con los índices más altos de calidad, entrega puntual de unidades y buenos resultados en auditorías internas y externas del sistema de calidad.

$!A pesar de las turbulencias con los aranceles, la planta destacó por la calidad en sus procesos.
A pesar de las turbulencias con los aranceles, la planta destacó por la calidad en sus procesos. Foto: Héctor García

OBTUVO OTROS RECONOCIMIENTOS

La Copa Presidente es un galardón otorgado por Daimler Truck North America (DTNA). Se considera un símbolo del máximo desempeño y liderazgo dentro de la organización. Esta es la cuarta ocasión en que la Planta Saltillo lo recibe; anteriormente lo había ganado en 2015, 2016 y 2017. En 2025, tras ocho años, el reconocimiento regresó a la planta ubicada en Derramadero.

Además de este premio, la Planta Saltillo obtuvo siete galardones en distintas categorías de los DTNA Awards, logrando cinco primeros lugares, un segundo y un tercer lugar.

Los primeros lugares se obtuvieron en las categorías de Líder Inspirador, Compromiso con el Cliente, Responsabilidad Social y Seguridad, Liderazgo Ambiental e Impulsor del Cambio. El segundo lugar fue en la categoría Aliado del Network y el tercer lugar en la categoría Mejor Planta.

