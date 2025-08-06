Saltillo, Parras y Matamoros con el mejor dinamismo laboral

/ 6 agosto 2025
    Saltillo, Parras y Matamoros con el mejor dinamismo laboral
    Entre las tres ciudades han creado 4 mil 626 nuevos empleos asegurados | Foto: Especial Vanguardia

Presentan municipios crecimientos pese a complicado escenario nacional

En el 2025, Saltillo, Parras y Matamoros fueron las ciudades de Coahuila con el mejor dinamismo laboral formal en el estado, informó el presidente del Centro de Estudios Económicos del Comercio Servytur (CEECS), Jorge Dávila Flores.

En un año complicado como lo ha sido 2025 -en el cual, la creación de empleos formales en el país y en la entidad ha mostrado un dinamismo débil- ciudades como Saltillo, Parras y Matamoros mostraron un crecimiento en sus trabajadores asegurados, dado que en los primeros siete meses del año, entre las tres ciudades han creado 4 mil 626 nuevos empleos asegurados.

El Municipio de Saltillo presentó en julio 2025 un ascenso mensual de 17 empleos asegurados, asimismo, la ciudad exhibió un incremento anual de mil 522 trabajadores asegurados, dado que cerró el séptimo mes del año con la cifra de 215 mil 350 trabajadores asegurados, por lo que en lo que va del 2025, en la capital del estado se crearon mil 963 empleos.

En julio, en Parras creó 819 empleos asegurados, al cerrar ese mes con 6 mil 576 empleos asegurados. Al comparar esta cifra con la de julio del año pasado, se observó un alza de mil 359 trabajos asegurados, en razón de que de enero a julio en esta ciudad se generaron mil 464 trabajos asegurados.

En Matamoros, julio cerró con 12 mil 462 trabajadores asegurados, exhibiendo así un ascenso mensual de 260 trabajadores. Del mismo modo registró un alza anual de 758 empleos asegurados, de tal modo que, de enero a julio en ese municipio se generaron mil 199 empleos asegurados.

Finalmente a nivel Coahuila, julio cerró con 858 mil 978 empleos asegurados, registrando una baja mensual de mil 692 y de enero a julio el descenso fue de 3 mil 813 empleos asegurados.

Temas


Economía

