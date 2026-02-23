Será Jorge del Bosque Ochoa nuevo presidente de la Canadevi Coahuila

    Canadevi Coahuila cuentan con 21 socios de la industria de la construcción, así lo comentó José Eduardo Garza Valdés, presidente saliente de esta organización. VANGUARDIA

La Asamblea que ratificará esta decisión se realizará el cuatro de marzo de 2026; se mencionaron que los principales retos serán incrementar la vivienda nueva

Jorge del Bosque Ochoa será el candidato de unidad a la presidencia de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) Coahuila, la asamblea se estará realizando el próximo cuatro de marzo.

El presidente saliente, José Eduardo Garza Valdés indicó que Del Bosque Ochoa es de la empresa Coconsa y será el presidente para el periodo 2026-2027 y entre los retos que tendrá es incrementar la vivienda nueva en lugar de que sea más crédito a la usada y que con ello se genere más empleo, además de aumentar un poco más la calidad de las obras de la vivienda ante la escasez de la mano de obra.

Garza Valdés comentó que en el caso de Canadevi Coahuila cuentan con 21 socios.

Por lo que respecta a la Unión de Organismos Empresariales Coahuila Sureste (UOECS), comentó que será en abril cuando se realice el cambio y en este caso, el siguiente que estará al frente de la misma será la Canaco Saltillo, es un periodo de un año con la opción de reelección.

Se espera que el desempleo sea momentáneo y para el segundo semestre esto se normalice, asimismo otro de los pendientes será darle seguimiento a las obras del Impuesto Sobre Nómina.

