Empresas en la región trabajan en la planeación de reducción de jornada laboral: ARHCOS

El presidente de la Asociación de Administradores en Recursos Humanos Coahuila Sureste (ARHCOS), Miguel Ángel Muñoz, Betancourt comentó que hay 30 empresas socias que están trabajando en la reconfiguración de sus turnos para la jornada laboral, aunque las pruebas pilotos ya se realizarán hasta cuatro meses antes de que finalice el año.

“Se elabora una plantilla de Excel, se corren turnos, se pone el primero, segundo y tercer turno y la misma herramienta nos arroja si estamos por encima del marco legal o no y no quiere decir que se están implementando estos horarios, sino que estamos trabajando en esa configuración para saber si estamos dentro del marco legal”, aseguró.

Muñoz Betancourt estimó que hasta cuatro meses antes de que cierre el año es cuando ya pudieran estarse implementando las pruebas piloto.

De los costos que puede significar para las empresas la reducción de la jornada laboral, comentó que pueden ser variables, pero platicando con algunos presidentes de otras cámaras podrían ser de un 5 a 40%.