Empresas en la región trabajan en la planeación de reducción de jornada laboral: ARHCOS

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 23 febrero 2026
    Empresas en la región trabajan en la planeación de reducción de jornada laboral: ARHCOS
    Se informó que será hasta 2027 cuando entren los primeros cambios en la jornada laboral, empezando con la reducción de dos horas. ESPECIAL.

Suman al menos 30 unidades económicas, hasta último cuatrimestre del año la que realizarán las pruebas piloto

El presidente de la Asociación de Administradores en Recursos Humanos Coahuila Sureste (ARHCOS), Miguel Ángel Muñoz, Betancourt comentó que hay 30 empresas socias que están trabajando en la reconfiguración de sus turnos para la jornada laboral, aunque las pruebas pilotos ya se realizarán hasta cuatro meses antes de que finalice el año.

“Se elabora una plantilla de Excel, se corren turnos, se pone el primero, segundo y tercer turno y la misma herramienta nos arroja si estamos por encima del marco legal o no y no quiere decir que se están implementando estos horarios, sino que estamos trabajando en esa configuración para saber si estamos dentro del marco legal”, aseguró.

TE PUEDE INTERESAR: Concreta Citi la venta del 25% de Banamex a Fernando Chico Pardo

Muñoz Betancourt estimó que hasta cuatro meses antes de que cierre el año es cuando ya pudieran estarse implementando las pruebas piloto.

De los costos que puede significar para las empresas la reducción de la jornada laboral, comentó que pueden ser variables, pero platicando con algunos presidentes de otras cámaras podrían ser de un 5 a 40%.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dinero
Economía
trabajadores

Localizaciones


Coahuila
México

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El movimiento ha ganado visibilidad en redes sociales durante las últimas semanas, generando debate en distintos sectores.

UAdeC impartirá charla sobre movimiento Therian en el marco del Día de la No Discriminación
La Secretaría de Salud activó cercos sanitarios y brigadas de vacunación en colonias donde se detectan casos sospechosos de sarampión.

Aumentan a 66 los casos sospechosos de sarampión en Coahuila; autoridades activan cercos sanitarios
Tras el abatimiento de “El Mencho”, autoridades reforzaron la vigilancia en carreteras y puntos limítrofes con Nuevo León y otras entidades.

‘Es una bendición vivir en Coahuila’; seguimos blindados: Carlos Villarreal
El diputado Jericó Abramo presentó en la Cámara Baja la iniciativa para prohibir cuotas de reinscripción.

Propone Jericó Abramo, diputado por Coahuila, prohibir cuotas de reinscripción en escuelas públicas y privadas
Muere ‘El Mencho’: Empezó la guerra

Muere ‘El Mencho’: Empezó la guerra
Ejército: Temor a ser descubiertos

Ejército: Temor a ser descubiertos
true

México y los riesgos después de la muerte de ‘El Mencho’
true

POLITICÓN: Descabezan cártel en Jalisco... pero no pueden garantizar la seguridad ciudadana; Coahuila responde con blindaje