$!Sigue en caída libre industria de vehículos pesados: se desploman producción, exportación y ventas

La industria automotriz de vehículos pesados cerró septiembre con caídas significativas en todos sus indicadores. La producción disminuyó 59.3 por ciento, las exportaciones 58.3 por ciento, las ventas al menudeo 34.6 por ciento y las ventas al mayoreo 55.0 por ciento, según datos del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP) del Inegi.

Durante el noveno mes del año, la producción fue de 6 mil 857 unidades, lo que representó 10 mil 003 unidades menos en comparación con las 16 mil 860 registradas en septiembre de 2024. En el acumulado enero-septiembre, la producción cayó 34.5 por ciento.

TE PUEDE INTERESAR: Daimler Truck anuncia otro paro en Saltillo; concluirá a mediados de octubre

En materia de exportaciones, se enviaron 5 mil 196 unidades al extranjero, cifra inferior en 7 mil 263 unidades frente a las 12 mil 459 colocadas en el mismo periodo del año anterior. Mientras que en el global de enero a septiembre, se tuvo una baja de 29.1%.

En el mercado interno también se observó una tendencia negativa. Las ventas al menudeo alcanzaron 3 mil 358 unidades, lo que significó una disminución de mil 774 unidades respecto a septiembre de 2024, cuando se comercializaron 5 mil 132. Por su parte, las ventas al mayoreo se ubicaron en 2,514 unidades, es decir, 3 mil 073 unidades menos que las 5 mil 587 registradas en el mismo mes del año pasado. En lo que va del año, ambos indicadores registraron caídas de 27.5 y 51.78%, respectivamente.