Sin cancelación de proyectos de inversión en Coahuila por incertidumbre con T-MEC

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    Sin cancelación de proyectos de inversión en Coahuila por incertidumbre con T-MEC
    El secretario de Economía afirmó que hasta el momento no hay proyectos que hayan sido cancelados en la entidad. Archivo

Secretario de Economía afirma que hay entre ocho y 10 proyectos en pausa debido a esta coyuntura

Por la incertidumbre en torno al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en Coahuila no se han registrado cancelaciones de proyectos de inversión, aunque sí algunos retrasos, reconoció el secretario de Economía, Luis Eduardo Olivares Martínez.

El funcionario señaló que actualmente existen entre ocho y 10 proyectos de inversión en pausa, los cuales representan una inversión aproximada de 6 mil millones de pesos y la generación de alrededor de 2 mil 500 empleos, principalmente para las regiones Sureste y Laguna.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/hay-cuatro-inversiones-en-puerta-para-saltillo-afirma-municipio-GC22020152

Explicó que la incertidumbre comenzó desde el año pasado y se ha prolongado durante 2026 debido a las políticas arancelarias impulsadas por Estados Unidos. Si bien muchas empresas mantienen operaciones estables en Coahuila, otras han optado por esperar una mayor claridad sobre las reglas que regirán al sector automotriz, así como a las industrias del acero y el aluminio.

Cuestionado sobre las empresas que mantienen detenidos sus proyectos en espera de una definición sobre el T-MEC, Olivares Martínez explicó que las compañías no expresan abiertamente que esa sea la razón de su decisión.

“Siempre les he comentado que tenemos entre 30 y 40 empresas que aún no definen la continuidad de la evaluación de sus proyectos o el lugar donde se instalarán. Algunas deciden invertir aun con la incertidumbre que prevalece a nivel mundial y otras continúan en la etapa de análisis. Todas las semanas recibimos empresas de distintas partes del mundo que visitan las diferentes regiones de Coahuila”, afirmó.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-busca-mantener-certidumbre-ante-revisiones-anuales-del-t-mec-LM21872559

Añadió que la Secretaría de Economía acompaña a los inversionistas durante su proceso de evaluación mediante recorridos por las distintas regiones del estado, donde se les presentan las ventajas competitivas de Coahuila y se les pone en contacto con empresarios ya establecidos.

A la par concluyó que no hay mejor carta de presentación que el éxito de las empresas que ya operan en Coahuila.

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