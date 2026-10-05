‘Vuelan’ pantallas en inauguración de Mi Tienda del Ahorro al sur de Saltillo

Cajas llenas de clientes que se llevaban su combo de pantallas fue la escena que se apreció este lunes, tras la apertura de Mi Tienda del Ahorro ubicada en la calzada Antonio Narro, al sur de Saltillo. La escena parecía el arranque del Buen Fin, cuando los consumidores se dirigen directamente al departamento de electrónica. En este caso, una promoción que contemplaba que, con la compra de una pantalla Sharp de 50 pulgadas, se llevaban gratis otra de la misma marca, pero de 40 pulgadas, provocó que el producto se agotara en cuestión de horas.

El combo tenía un precio de 5 mil 990 pesos, lo que llevó a decenas de familias a acudir exclusivamente por esta promoción. En la entrada, las cajas y el estacionamiento se observaban clientes que llevaban únicamente las pantallas en los característicos carritos amarillos de la tienda.

Después de este combo, el segundo producto con mayor demanda fue el de un refrigerador Whirlpool, con el que los clientes recibían gratis una estufa de seis quemadores de la misma marca, por un precio de 12 mil 999 pesos.

Aunque la promoción de las pantallas ya se había ofrecido anteriormente en otras sucursales, en esta ocasión tuvo una alta demanda. De acuerdo con lo informado en la tienda, alrededor de 460 combos se habían vendido cerca del mediodía y se esperaba la llegada de dos tarimas adicionales con pantallas procedentes de otras sucursales. Hasta el mediodía, las cajas y el estacionamiento continuaban llenos de personas que salían con sus pantallas, ya fuera en los carritos de la tienda o cargándolas directamente.