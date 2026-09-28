Alistan próxima apertura de Mi Tienda del Ahorro Antonio Narro en Saltillo

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    Alistan próxima apertura de Mi Tienda del Ahorro Antonio Narro en Saltillo
    Fue en el mes de mayo que fue instalada una manta en una barda del lugar de la obra con los puestos de trabajo que se encontraban solicitando. REBECA RAMÍREZ /VANGUARDIA.

Será el cinco de octubre cuando abra sus puertas, por lo que ya se ha invitado a la ciudadanía a su inaguración

Para el cinco de octubre es la fecha en que se está invitando a la población a acudir a Mi Tienda del Ahorro Antonio Narro, ubicada al sur de Saltillo, en donde el letrero con el nombre de la marca ya fue instalado y los trabajadores de la construcción siguen terminando los últimos detalles.

Fue apenas en marzo de este año cuando HEB México confirmó lo que sería la cuarta tienda de este formato en Saltillo y que estaba próxima a iniciar su construcción para así estar lista a finales de año; asimismo desde mayo en una barda donde se construía la tienda, fue instalada una manta con los puestos de trabajo que estaban solicitando.

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Asimismo la semana pasada instaló el anuncio de “Mi Tienda del Ahorro”, mientras que ahora en algunas estaciones de radio ya se puede escuchar el anuncio donde se invita partir del cinco de octubre a Mi Tienda del Ahorro Antonio Narro, ubicada sobre la Calzada Antonio Narro en Saltillo.

Cabe destacar que será la cuarta tienda de este formato en Saltillo, toda vez que se cuenta con la de Fundadores, Satélite y la más reciente en Colosio, que fue inaugurada en marzo de este año.

De hecho, la inversión de está última fue de 350 millones de pesos y tuvo una generación de 142 empleos, números que se esperaba fueran similares en la nueva tienda.

Finalmente está al parecer no será la última inversión de HEB en la Región Sureste, toda vez que recientemente se informaba el interés de la cadena por instalar un HEB en Ramos Arizpe, aunque hasta el momento no había una fecha oficial para el arranque de su construcción.

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