Nuevos supermercados en Saltillo estarán listos dentro del primer semestre del 2026

Dos nuevos supermercados son los que se construyen al oriente de Saltillo, ambos están en Jesús Valdés Sánchez; uno en su cruce con Colosio como es Mi Tienda del Ahorro y otro más en su cruce con Centenario de Torreón como es Alsuper.

La construcción más avanzada es de Mi Tienda del Ahorro y según trabajadores de la obra, la apertura se estima para marzo de este año, es la tercera tienda de este formato que HEB instala en Saltillo, pues la primera fue la tienda ubicada en Fundadores, se inauguró en junio de 2016 y la segunda en Satélite, cuya apertura fue en octubre de 2017.

En el caso de HEB México, su área de relaciones públicas declinó dar información sobre este proyecto, aunque invitarán cuando se lleve a cabo la inauguración y se compartirán los datos cuando se autorice.

Cabe destacar que en las dos primeras tiendas, según notas periodísticas sobre sus aperturas, fueron 120 empleos los que se se generaron en cada una de ellas.

ALSUPER VALDÉS SÁNCHEZ

Muy cerca de ahí, también en el bulevar Jesús Valdés Sánchez aunque en su cruce con Centenario de Torreón, se construye una nueva sucursal de Alsuper, de acuerdo a trabajadores de la obra.

Se informó que contará con el formato plus y tendrá alrededor de 20 locales, entre los que están al interior de la tienda, así como aquellos que tendrá en su exterior.

En el caso de Alsuper, desde su llegada a la región, su crecimiento fue muy rápido, pues nada más el año pasado fueron dos las aperturas como fueron Alsuper La Encantada en Ramos Arizpe y Alsuper Plus Maravillas en Saltillo, mismas que generaron más de 400 empleos.

Con ellas, son 13 tiendas de Alsuper entre Saltillo y Ramos Arizpe, pues también están Alsuper Fresh Market San Patricio, Alsuper Coss, Alsuper Plus La Fragua, Alsuper Plus V. Carranza, Alsuper Plus Las Flores, Alsuper Plus Satélite, Alsuper Plus Seminario, Alsuper Plus Lourdes, Alsuper Plus Cárdenas, Alsuper Mirasierra y Alsuper Plus Ramos Arizpe.