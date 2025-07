Disminuye 15% cruce de paisanos por Coahuila ante políticas de Estados Unidos

Durante este periodo vacacional ha disminuido un 15% el cruce de paisanos por Coahuila, lo que se atribuye a las políticas migratorias que tiene Estados Unidos y que les podría afectar al regresar a ese país.

El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila, Enrique Ayala, dijo que los paisanos pasan por todo Coahuila y generan una derrama económica importante, en particular en municipios como Monclova, Saltillo y Torreón, entre otros.

De los 25 millones de pesos que genera el cruce de turistas por todo el estado en general, en el caso de los paisanos, estimó que es de entre 10 a 11 millones de pesos, principalmente en hospedaje, comida, gasolina y compra de dulces regionales, entre otros.

Enrique Anaya señaló que las pernoctas de los paisanos se presentan principalmente en Piedras Negras, Monclova y Saltillo, donde se quedan en promedio dos noches en estos destinos, una en su viaje de ida y otra más en el de regreso.

Espera que más adelante los paisanos vuelvan a tomar confianza para viajar, y aunque quizás las políticas del vecino país del norte no son tan estrictas, añadió que hay paisanos que están arreglando papeles y por ello, pues no quieren tener la preocupación de algún problema en su regreso a ese país, por ello optan por no viajar.