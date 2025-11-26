Disminuye ánimo empresarial para invertir en México: Ipade

CDMX.-Debido a diversos factores, como la incertidumbre jurídica y la situación económica nacional, el apetito para invertir en México cayó en el segundo trimestre del año.

Lo anterior fue revelado por la Encuesta de Expectativas Empresariales, correspondiente al segundo trimestre del año, del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (Ipade).

De acuerdo a lo que se informó fue al arranque del 2025, que hasta un 55 por ciento de los encuestados opinaba que era un buen momento para invertir en el País, pero este ánimo decayó, ya que al momento del levantamiento de la encuesta, solo 35.2 por ciento de los consultados se mostraba optimista.

“Hay una gran preocupación por lo que está pasando en México, se están conjuntando dos factores: que se mantiene o es persistente la incertidumbre sobre lo que está pasando a nivel mundial, pero sobre todo se considera que se está deteriorando el ambiente de los negocios en México, esa combinación de factores es a lo que se puede atribuir la reducción del apetito por invertir”, opinó José Carlos Rodríguez, profesor del área de Entorno Económico, del Ipade.

Al mismo tiempo añadió que existe vulnerabilidad por la reforma jurídica, porque para plantear decisiones de inversión se requiere certidumbre.

Las mediciones indicaron que entre las principales preocupaciones para el sector empresarial destaca la incertidumbre económica, para 37 por ciento de los encuestados; le sigue la incertidumbre jurídica, para 34 por ciento y la inseguridad en tercer lugar, para 24 por ciento. Cabe destacar que la opinión de los encuestados es que el 74 por ciento piensa que los sucesos del entorno nacional han impactado más en la estabilidad política y económica del País en 2025 que los sucesos del entorno internacional.

Por su parte, Alberto Ibarra, profesor del área de Análisis de Decisiones del Ipade, comentó que el tema de inseguridad es permanente y sigue presente en las preocupaciones de los empresarios.

Por otro lado, se percibe que existe una percepción negativa sobre la relación del país con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien es una fuente de incertidumbre para la economía mexicana.