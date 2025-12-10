Senado avala aranceles a productos de países asiáticos sin acuerdo comercial con México

Con el voto en contra de Movimiento Ciudadano (MC), y en abstención del Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRI), luego de dos horas de discusión, el pleno del Senado de la República aprobó imponer aranceles a la importación de 316 productos asiáticos, es decir, países que no cuente con un tratado comercial con México, a fin de proteger la industria y a los productores nacionales. El decreto avalado con 76 votos a favor en su mayoría de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cinco en contra y 35 abstenciones, modifica diversas fracciones arancelarias de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. TE PUEDE INTERESAR: Avanza imposición de nuevos aranceles a importaciones de China y Asia

Tras dispensarle trámites al considerarlo un tema de urgente resolución, el pleno del Senado de la República presentó el dictamen a la minuta por el que se establecen aranceles a la importación de 316 productos asiáticos y de países sin tratado comercial con México. La mayoría oficialista rechazó una moción suspensiva para posponer la discusión de este proyecto, presentada por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. INICIATIVA DE SHEINBAUM La reforma se deriva de una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, orientada a avanzar hacia una "reindustrialización soberana, sostenible e incluyente", mediante la aplicación de aranceles que igualen las condiciones de competencia frente a productos importados. Estos aranceles impactarán a 17 sectores industriales, principalmente a las autopartes, autos ligeros, vestido, plástico, siderúrgico, electrodomésticos, juguetes, textil, muebles, calzado, marroquinería, papel y cartón, motocicletas, aluminio, remolques, vidrio y cosméticos.