Senado avala aranceles a productos de países asiáticos sin acuerdo comercial con México
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
A los países de China, Corea del Sur, India, Vietnam, Tailandia, Brasil, Indonesia, Taiwán, Nicaragua, Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica
Con el voto en contra de Movimiento Ciudadano (MC), y en abstención del Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRI), luego de dos horas de discusión, el pleno del Senado de la República aprobó imponer aranceles a la importación de 316 productos asiáticos, es decir, países que no cuente con un tratado comercial con México, a fin de proteger la industria y a los productores nacionales.
El decreto avalado con 76 votos a favor en su mayoría de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cinco en contra y 35 abstenciones, modifica diversas fracciones arancelarias de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación.
TE PUEDE INTERESAR: Avanza imposición de nuevos aranceles a importaciones de China y Asia
Tras dispensarle trámites al considerarlo un tema de urgente resolución, el pleno del Senado de la República presentó el dictamen a la minuta por el que se establecen aranceles a la importación de 316 productos asiáticos y de países sin tratado comercial con México.
La mayoría oficialista rechazó una moción suspensiva para posponer la discusión de este proyecto, presentada por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
TE PUEDE INTERESAR: Diputados aprueban aranceles sobre productos de Asia, Medio Oriente, Brasil y Sudáfrica
INICIATIVA DE SHEINBAUM
La reforma se deriva de una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, orientada a avanzar hacia una “reindustrialización soberana, sostenible e incluyente”, mediante la aplicación de aranceles que igualen las condiciones de competencia frente a productos importados.
Estos aranceles impactarán a 17 sectores industriales, principalmente a las autopartes, autos ligeros, vestido, plástico, siderúrgico, electrodomésticos, juguetes, textil, muebles, calzado, marroquinería, papel y cartón, motocicletas, aluminio, remolques, vidrio y cosméticos.
TE PUEDE INTERESAR: Pide IP un T-MEC libre de aranceles
En total, se ajustan mil 463 fracciones arancelarias y se establecen cuotas que van del 5 al 50 por ciento para productos provenientes de países como China, Corea del Sur, India, Vietnam, Tailandia, Brasil, Indonesia, Taiwán, Nicaragua, Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica que no cuentan con acuerdos comerciales vigentes con México. En lo sucesivo, pagarán desde 20 hasta 35%, siendo este el último arancel predominante.
Con esto se ajustan tarifas en cientos de productos industriales, textiles, cosméticos, juguetes, artículos metálicos, maquinaria, maquinaria, calzado, aluminio, vidrio, entre otros.
(Con información de El Universal)