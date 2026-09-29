Dólar terminaría en 2026 en 18.20 pesos y por encima del pronóstico de Hacienda: Banco Base

Al cierre de este texto, la cotización de futuros del dólar-peso mexicano cotizaba a 18.04 pesos, después de haberse valuado a 16.88 el 3 de septiembre de 2026, su nivel más bajo en los últimos tres meses.

Analistas financieros de Banco Base revisaron su pronóstico al alza de su estimación del tipo de cambio del peso con respecto al dólar de 17.80 a 18.20 pesos, con la posibilidad de pasar por encima del umbral de los 18.50 pesos.

RAZONES MONETARIAS DE LA DEPRECIACIÓN DEL PESO-DÓLAR

Banco Base precisó que el incremento de 25 puntos en la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), es parte de los factores que explican por la práctica denominada “carry trade”, que consiste en pedir prestado en una moneda con una tasa de interés baja e invertirlo después en otra moneda con una tasa de interés más alta que la primera.

Los analistas de Banco Base también observaron que la elevación del rendimiento de los instrumentos del Tesoro de Estados Unidos provocó que los inversionistas mantuvieran sus inversiones en dólares, reduciendo las expectativas de ganancias por medio del “carry trade” en pesos.

También se resaltó que la gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja, mencionó que la reciente depreciación de la moneda mexicana se encontraba pronosticada por Banxico y que no representa una presión inflacionaria nueva.

Además, se le suma la constante presión inflacionaria de los elevados precios en energéticos por la guerra que comenzó Estados Unidos-Israel contra Irán, ocasionando el bloqueo del Estrecho de Ormuz.

Cabe destacar que las estimaciones del cierre anual del tipo de cambio del peso-dólar quedó por encima de los análisis de la Secretaría de Hacienda, pues determinó que al cierre de 2026 el dólar quedaría a 18-18.1 pesos.