Alerta Banco Base baja de 6.54% en IED por miedo a reforma judicial y T-MEC

Señaló que este indicador cayó un 6.54 por ciento en 2025 y en el primer trimestre de 2026 acumula una pérdida del 2.97 por ciento anual, principalmente por la percepción de la falta de Estado de derecho en el país y la incertidumbre arancelaria. Aunque es buena noticia el que las empresas busquen reinvertir en el país, dijo, podría tratarse de dinero que, o es un asiento contable o está guardado por la incertidumbre.

Si bien las cifras de reinversión de utilidades son las que están sacando adelante a la Inversión Extranjera Directa (IED) en México, estas no se ven reflejadas en la inversión fija bruta, señaló Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Grupo Financiero Base.

“La reinversión es... dinero que dejan (las empresas) en México, pero no necesariamente ese dinero se convierte en maquinaria, equipo, plantas; es decir, no necesariamente el dinero de la reinversión de utilidades se convierte en inversión fija bruta y, por lo tanto, en crecimiento económico. Es decir, la reinversión de utilidades no se ha visto reflejada en el crecimiento de la inversión fija bruta”, sentenció.

Un análisis de Banco Base expone que las cifras de la inversión fija bruta confirman que persiste la debilidad de la inversión en México, lo que limita el crecimiento económico del país.

“La caída en la inversión fija bruta se debe a la percepción de deterioro en el Estado de derecho, la baja confianza empresarial y la incertidumbre respecto a la relación comercial con EU; considerando esto, se mantiene la expectativa de una contracción de la inversión de 2.0 por ciento en 2026. Si la caída de 2026 se materializa, se sumarán dos años consecutivos de caídas anuales, algo que solo se ha registrado en la inversión fija en dos ocasiones: 2001-2002 y 2019-2020”, detalló Base.

Solo en el primer trimestre de 2026, el rubro de reinversión de utilidades fue el de mayor aumento de la IED en lo que va de un periodo similar en los dos Gobiernos de la 4T, al captar 22 mil 221.5 millones de dólares, un 33.48 por ciento más respecto a 2025. En cambio, la inversión fija bruta del primer trimestre cayó un 2.97 por ciento.