Donan 192 bolsas de diálisis al Hospital Universitario de Saltillo

En las instalaciones del hospital, el presidente y la directora de la Asociación, Héctor Horacio Dávila y María Luisa Balderas entregaron este donativo al director del Hospital Universitario de Saltillo, José Lauro Cortes.

La Asociación Hagámoslo Hoy por TI, A.C. de Ramos Arizpe hizo la donación de 192 bolsas para diálisis al Hospital Universitario de Saltillo, las que representarían una cantidad de 60 mil pesos.

Davila Rodríguez señaló que el donativo de las bolsas de diálisis equivalen a 60 mil pesos, y que lo entregan “de corazón” y serán para todos. Añadió que la economía está escasa y hay personas que no tienen ni para la bolsa de la diálisis, las que se están entregando caducan hasta diciembre de 2027.

A su vez, María Luis Balderas hizo un agradecimiento al Hospital Universitario porque gracias a ellos llegarán a más personas que en verdad lo necesitan, asimismo dijo que saben que la necesidad en medicamentos es mucha, pero saben que los ayudarán a dar un buen uso al medicamento para quienes más lo necesitan.

Por su parte, José Lauro Cortes dijo que todo ayuda siempre y añadió que los gastos médicos, lo hace la gente de su bolsillo y muchas veces ocasiona pérdidas económicas importantes para las familias con tal de recuperar la salud.

“Entonces este tipo de donativos nos ayudan mucho, ojalá mucho más empresarios, comerciantes y público en general estuviera consciente de la importancia que tiene esto y a nosotros nos da mucho orgullo que confíen en nosotros y que sepan que les vamos a dar un buen uso, que van a apoyar a la gente que realmente lo necesita y que va a ayudar a disminuir sus cuentas y que la gente que no tenga para poderlos adquirir se les donará con el mismo buen corazón que ustedes lo hicieron”, aseguró Lauro Cortes.