Dos nuevos parques industriales se sumarán al municipio de Arteaga

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    Dos nuevos parques industriales se sumarán al municipio de Arteaga
    La alcaldesa de Arteaga indicó que la entidad tenía dos años sin contar con nuevas inversiones, debido a la complicación de la economía. ESPECIAL.

Los trabajos de construcción ya iniciaron y uno se ubicará por el bulevar Fundadores y otro en el Libramiento Oscar Flores Tapia

Dos nuevos parques industriales son los que se están construyendo en Arteaga, uno de ellos se ubicará en el bulevar Fundadores y otro más en el Libramiento Oscar Flores Tapia, así lo dio a conocer la alcaldesa de ese municipio, Ana Karen Sánchez Flores.

Uno de los parques industriales contará con 70 hectáreas, mientras que el otro es un parque empresarial de dos hectáreas. Destacó la superficie que ocupa el primer parque y agregó que fue una de las autorizaciones que se dieron este año, los trabajos ya iniciaron y están en proceso de construcción.

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DOS AÑOS SIN INVERSIONES NUEVAS

Luego del anuncio de que una planta de semiconductores se instalará en Arteaga, la alcaldesa de este municipio dijo que es una muy excelente noticia porque trabajar y crear las condiciones necesarias para que este tipo de empresas lleguen a Arteaga y la Región Sureste es de gran ayuda y resultado de la confianza que tienen al trabajo que ha realizado el gobernador, Manolo Jiménez, porque es resultado de las giras que ha estado desarrollando.

Del parque industrial al que llegará la nueva inversión, comentó que todavía no está definida y agregó que son temas que en su momento serán anunciados por el gobernador y la Secretaría de Economía.

Sin embargo, reconoció que llevaban dos años sin que llegará una nueva inversión a este municipio toda vez que “estuvo complicada la situación, afortunadamente las gestiones del gobernador han sido muy buenas y ya tenemos ese resultado y que ésta sea la primera de muchas”.

Finalmente comentó que en Arteaga cuentan con trabajadores para laborar en esta planta, además agregó que hay plantas de Saltillo que van por personas de las comunidades de este municipio, entre ellos, San Antonio de las Alazanas, por lo que cuentan con personal capacitado, pero a esa planta también habría personal de Saltillo y Ramos Arizpe.

CENSO DE EMPRESAS

En este municipio se cuenta con alrededor de 400 empresas, sin embargo, agregó que se estará realizando una actualización por temas de protección civil y evitar riesgos en las mismas.

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