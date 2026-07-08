Ebrard celebra aprobación de acuerdo comercial México-UE

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    Ebrard celebra aprobación de acuerdo comercial México-UE
    El Parlamento Europeo ratificó este miércoles el nuevo acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y México, que elimina los aranceles para el 99% de los productos. ESPECIAL.

El nuevo marco reduce al 0% el arancel a 13 mil toneladas de porcino, a 20 mil toneladas de distintos tipos de quesos y a 13 mil toneladas de preparados lácteos

CDMX.- Con 479 votos a favor, 119 en contra y 65 abstenciones, los legisladores del Parlamento Europeo aprobaron el Acuerdo Global Modernizado entre la Unión Europea (UE y México, el cual sustituirá al tratado comercial que entró en vigor desde el año 2000.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que, como ya se aprobó en el viejo continente, “eso quiere decir que este año probablemente lo tengamos en funcionamiento”.

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En un videomensaje, que envió desde Washington (a donde viajó para preparar la próxima reunión con Estados Unidos como parte de la revisión del 20 de julio del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá), Ebrard aseguró que “es una buena noticia para México. Esperamos aumentar exportaciones agropecuarias, pero también automotriz, autopartes y de otros sectores; es una buena noticia”.

Por otra parte, en un comunicado, el Parlamento Europeo dijo que el Acuerdo Comercial Interino (que es el marco que entrará mientras los 27 parlamentos aprueban el Acuerdo Global Modernizado) se aprobó por 474 votos a favor, 131 en contra y 60 abstenciones.

Dicho convenio abarca las disposiciones comerciales que son competencia exclusiva de la Unión Europea, “como los aranceles aduaneros, la protección de las innovaciones y de los productos tradicionales europeos, y el acceso a las licitaciones públicas mexicanas”.

Las reglas establecidas entre México y la Unión Europea marcan que el Acuerdo Comercial Interino expirará y será sustituido por el Acuerdo Global Modernizado una vez que este entre plenamente en vigor.

La reducción de aranceles a los productos que antes no lo tenían y la protección de los productos agroalimentarios europeos es una oportunidad para aumentar exportaciones.

“En el escenario más ambicioso, las exportaciones totales de bienes y servicios de la Unión Europea podrían aumentar un 75%, mientras que las empresas europeas podrían ahorrar hasta 100 millones de euros al año en aranceles aduaneros”, explicó el Parlamento.

Aseguraron que “el acuerdo elimina prácticamente todos los aranceles restantes, beneficiando especialmente a los agricultores y exportadores agroalimentarios europeos, ya que los aranceles mexicanos sobre productos como el queso y la carne de cerdo alcanzan actualmente hasta el 45%”.

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