Economía de México repunta 1.5% en segundo trimestre de 2026

Se trata del avance más rápido que ha tenido el Producto Interno Bruto (PIB) desde el último trimestre de 2020, cuando se expandió 4.3% al restar la inflación y la estacionalidad.

La economía mexicana, la segunda más grande en América Latina, repuntó 1.5% entre abril y junio en comparación con el primer trimestre de este año, de acuerdo con la primera estimación oportuna del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( Inegi ).

El 11 de junio se inauguró el Mundial de Futbol 2026 y México fue sede de 13 partidos, cuya derrama económica total estimada ascendió a 65 mil millones de pesos, dio a conocer la Secretaría de Turismo la semana pasada.

El Inegi, que preside Graciela Márquez Colín, detalló que las actividades relacionadas con los servicios se elevaron 1.5% a tasa trimestral, las cuales contribuyen con dos terceras partes del PIB y están asociadas al consumo de los mexicanos.

Mientras tanto, la industria, que aporta el otro tercio de la economía y está más ligada al comercio exterior, se elevó 1.6%. Finalmente, las actividades agropecuarias se aceleraron 3.3%, aunque este sector representa cerca de 4% del PIB total.

El gobierno federal espera que el PIB se acelere 2.3% durante 2026, según los Precriterios Generales de Política Económica 2027 que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó en abril pasado.

En cambio, el consenso del sector privado pronostica un crecimiento del PIB de 1.1%, revela la reciente encuesta que Citi aplicó a 35 bancos, casas de bolsas y grupos de análisis.

BNP Paribas y Grupo Bursátil Mexicano aparecen como las instituciones más optimistas, al proyectar un alza de 1.5% para este año, mientras que, en el otro extremo, como la pesimista, se encuentra Signum Research, que anticipa un avance de 0.5%.