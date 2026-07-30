Economía de México repunta 1.5% en segundo trimestre de 2026
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Desde el cuarto trimestre de 2020 que no se observaba un crecimiento de esta magnitud; el Inegi detectó que el sector de servicios representó dos terceras partes del PIB
La economía mexicana, la segunda más grande en América Latina, repuntó 1.5% entre abril y junio en comparación con el primer trimestre de este año, de acuerdo con la primera estimación oportuna del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Se trata del avance más rápido que ha tenido el Producto Interno Bruto (PIB) desde el último trimestre de 2020, cuando se expandió 4.3% al restar la inflación y la estacionalidad.
El 11 de junio se inauguró el Mundial de Futbol 2026 y México fue sede de 13 partidos, cuya derrama económica total estimada ascendió a 65 mil millones de pesos, dio a conocer la Secretaría de Turismo la semana pasada.
El Inegi, que preside Graciela Márquez Colín, detalló que las actividades relacionadas con los servicios se elevaron 1.5% a tasa trimestral, las cuales contribuyen con dos terceras partes del PIB y están asociadas al consumo de los mexicanos.
Mientras tanto, la industria, que aporta el otro tercio de la economía y está más ligada al comercio exterior, se elevó 1.6%. Finalmente, las actividades agropecuarias se aceleraron 3.3%, aunque este sector representa cerca de 4% del PIB total.
El gobierno federal espera que el PIB se acelere 2.3% durante 2026, según los Precriterios Generales de Política Económica 2027 que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó en abril pasado.
En cambio, el consenso del sector privado pronostica un crecimiento del PIB de 1.1%, revela la reciente encuesta que Citi aplicó a 35 bancos, casas de bolsas y grupos de análisis.
BNP Paribas y Grupo Bursátil Mexicano aparecen como las instituciones más optimistas, al proyectar un alza de 1.5% para este año, mientras que, en el otro extremo, como la pesimista, se encuentra Signum Research, que anticipa un avance de 0.5%.
A principios de este mes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó de 1.6% a 1.2% su pronóstico de crecimiento del PIB de México para este año.
El organismo, que tiene como directora gerente a Kristalina Georgieva, advirtió de la incertidumbre prevaleciente por la fragmentación del comercio.