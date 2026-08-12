Economía mexicana está en piloto automático: Franklin Templeton

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    Economía mexicana está en piloto automático: Franklin Templeton
    Las agencias calificadoras ya han mencionado que las finanzas públicas no están marchando de la forma en la que se esperaba. ESPECIAL

Alertó que esta situación pone al país en riesgo de perder el grado de inversión

CDMX.- Si bien no hemos caído en una recesión, la economía mexicana sigue “volando bajo”, en “piloto automático” y hay finanzas públicas débiles, tendencia que de seguir así nos llevará a perder el grado de inversión en los próximos años, advirtió Franklin Templeton.

“Estamos en piloto automático con crecimiento bajito”, dijo Nadia Montes de Oca, Senior Portfolio Manager de la gestora de inversiones en México durante un webinar para presentar las expectativas.

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La especialista del equipo de administración local de activos alertó que eso pone al país en riesgo de perder el grado de inversión que tiene como máxima calificación crediticia que garantiza el pago de la deuda soberana.

Pronosticó que eso podría suceder en tres o seis años si no hay un cambio radial en la trayectoria del crecimiento. Además, señaló que las finanzas públicas “no se están arreglando de la forma como se esperaba”.

“No se puede arreglar el crecimiento con unas finanzas públicas en donde no hay recaudación, ni gasto de los consumidores, hace falta un estímulo para romper esa racha, si no, habrá una corrección importante en las calificaciones”, sentenció.

Para la especialista con certificación de CFA, Chartered Financial Analyst, ese crecimiento bajo en “piloto automático” como en los últimos años, es justo la mayor preocupación de las calificadoras.Enfatizó que el hecho de que no hay un impulso con ingresos tributarios suficientes y que no haya recursos públicos para otros proyectos, pone en riesgo la nota soberana crediticia.

“Hace falta algo que aumente el crecimiento de manera más estructural”, puntualizó la experta de Franklin Templeton México.

Consideró que un problema clave es el tema de la Inversión Fija Bruta porque se necesita que aumente más, “algo que no se ve, pero es el camino a seguir”.

De ahí que el escenario central de la gestora de inversiones coloca al Producto Interno Bruto (PIB) con un avance de apenas 1% para este año.

Así como una inflación contenida, estacional por los riesgos, pero cercana a lo que marca el objetivo del Banco de México ( Banxico) que terminaría el año en 4.2% y una tasa de referencia de 6.50%.Se mantiene la calificación, pero con volatilidad por el tema del T-MEC pese a que México saldría beneficiado frente al resto del mundo con menores aranceles al promedio.

Frente a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, salimos más favorecidos, “de ahí el crecimiento que tenemos por el lado de las manufacturas”, observó.

Mientras que están anticipando que EU siga con políticas pragmáticas, en el que prevén que el Partido Republicano perderá algo de poder en las elecciones intermedias de noviembre próximo.

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