Ejerce EU una mayor fiscalización a las remesas enviadas a México

CIUDAD DE MÉXICO- Estados Unidos ejerce una mayor fiscalización a las remesas enviadas a México como parte de sus medidas para combatir el lavado de dinero, lo que contribuirá a la caída en los envíos de dinero este año, de acuerdo con Galilei Consulting, firma de consultoría económica en Nueva York.

Rodolfo Sosa-García, CEO de Galilei Consulting, dijo que, aunque las deportaciones y la disminución en el nivel de empleo de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos son un factor de peso para la caída de las remesas, el mayor endurecimiento que ese país está poniendo para combatir el lavado a través de diferentes medidas que inciden en una menor actividad de operaciones ilícitas.

”El Gobierno de Estados Unidos está poniendo más supervisión, están fiscalizando más las operaciones, revisando con más detalle en los estados donde hay más movimiento. Entonces están focalizadas las acciones del Gobierno de Estados Unidos para revisar todo este flujo de remesas.