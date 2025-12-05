El 44.2% del valor agregado de las manufacturas fue nacional; industria automotriz la que más aportó

Dinero
/ 5 diciembre 2025
    El 44.2% del valor agregado de las manufacturas fue nacional; industria automotriz la que más aportó
    Este indicador también representa el valor del contenido nacional que se exporta por las manufacturas en las cadenas globales de valor. FOTO: ESPECIAL.

Estas actividades alcanzaron 2 millones 310 unidades de puestos remunerados, lo que fue menor a diferencia del año 2023

CDMX.-El valor agregado de exportación de la manufactura global registró un monto de 3.6 billones de pesos corrientes en el 2024, lo que significó el 44.2% del valor de la producción manufacturera global, es decir, destinada a la exportación, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Lo anterior se refiere a que esa proporción de los productos manufacturados que México exporta se genera dentro del país.

TE PUEDE INTERESAR: Netflix firma convenio histórico con la MLB para transmitir partidos y eventos en vivo de las Grandes Ligas

De acuerdo a lo que se explicó el valor agregado de exportación de la manufactura global es el añadido por la economía nacional de los productos de exportación, los cuales son parte de un proceso de producción global, es decir, que se llevan a cabo a lo largo de diferentes países.

A nivel de rama de la industria manufacturera, las que más aportaron al valor agregado de exportación de la manufactura global fueron: la fabricación de automóviles y camiones con el 26.9% y la fabricación de partes para vehículos automotores, 18.6%. En conjunto, las 10 ramas de actividad aportaron 67.3%.

Asimismo, las actividades manufactureras que se involucraron en cadenas globales de valor generaron 30.6% de los puestos de trabajo que reportó la industria manufacturera en su conjunto. En suma, alcanzaron 2 millones 310 unidades de puestos remunerados, cifra 3.7% menor en comparación con 2023.

Por otro lado se informó que las tres ramas con mayor participación fueron fabricación de partes para vehículos automotores, con 19.5%; fabricación de equipo no electrónico y material desechable de uso médico, dental y para laboratorio, y artículos oftálmicos, con 7.4%; así como fabricación de componentes electrónicos, con 6.1%.

Temas


Dinero
Economía
exportaciones

Localizaciones


México

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En este segundo... va

En este segundo... va
true

Coahuila: Funciona sinergia entre Manolo Jiménez y Javier Díaz
true

POLITICÓN: En primer cara a cara Trump-Sheinbaum, todo fue futbol
Las unidades tienen capacidad para 77 pasajeros y accesibilidad para personas con discapacidad.

‘Aquí Vamos Gratis’ genera ahorro de 18 mdp para familias de Saltillo

Ni pandilleros, ni violentos: así lucha el Motoclub Camellos contra el estigma biker en México

Ni pandilleros, ni violentos: así lucha el Motoclub Camellos contra el estigma biker en México
Si Brasil -potencia del futbol de selecciones- queda en segundo lugar de su grupo, jugaría los 16vos de final en Monterrey.

Mundial 2026: Pintan para jugar en Monterrey Países Bajos, Japón, Corea del Sur... y Saltillo va por turistas
Evento. Los boletos saldrán a la venta en línea el próximo lunes 8 de diciembre.

¡Se acabó el aguinaldo! Confirman concierto de Carlos Rivera en Saltillo el próximo marzo de 2026
Los snacks inteligentes también pueden contribuir a aumentar tu ingesta de fibra, proteínas y micronutrientes.

Los secretos de un ‘snack’ saludable