El agro mexicano acusa a EU de violar el T-MEC al acusar de ‘dumping’ a sus fresas

CDMX.- El Consejo Nacional Agropecuario de México (CNA) denunció este miércoles que la decisión de Estados Unidos de acusar de “dumping” (vender por debajo del precio de costo o de mercado) a las fresas frescas de invierno mexicanas viola el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

“En el CNA manifestamos especial preocupación por la aplicación de estos criterios por parte de las autoridades estadounidenses, pese a que resultan contrarios a las disposiciones del T-MEC, al Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y a la propia legislación estadounidense en la materia” afirmó la organización en un comunicado.

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La cúpula agroalimentaria de México manifestó su rechazo absoluto a estas restricciones preliminares al considerar que distorsionan la propia ley estadounidense y los principios de competitividad e integración productiva construidos durante más de tres décadas entre ambas naciones.

El gremio alertó que esta resolución sienta un peligroso precedente jurídico que podría extenderse hacia otros productos agrícolas perecederos y estacionales procedentes de campo mexicano.

De acuerdo con el CNA, la imposición de estos parámetros arbitrarios genera “incertidumbre para las inversiones, exportadores y productores” que integran la cadena de suministro transfronteriza.

El organismo enfatizó que el crecimiento de las hortalizas y frutas mexicanas en el mercado estadounidense responde a factores legítimos de productividad, calidad, inocuidad y ventajas agroclimáticas de las regiones productoras.

El sector privado advirtió que esta medida proteccionista no solo compromete cuantiosas inversiones y millones de empleos a ambos lados de la frontera, sino que provocará presiones inflacionarias al elevar el precio final de los alimentos para el consumidor norteamericano.

Ante este panorama, el organismo empresarial solicitó al Gobierno de México mantener una postura firme ante la Casa Blanca para exigir el cumplimiento irrestricto de las reglas del comercio internacional fijadas en el T-MEC.

Finalmente, el CNA instó a las autoridades mexicanas a modernizar de manera urgente sus instrumentos de defensa comercial para aplicar medidas de reciprocidad oportunas frente a posibles prácticas desleales de competidores extranjeros.