El auge minero en México choca con reformas para la reducción de la jornada laboral

Ante la sólida cotización de los precios internacionales del oro y la plata que ha permitido la reactivación de operaciones clave, e sector minero en México anticipa un año 2026 de notable crecimiento, no obstante, existe preocupación en el sector ante las reformas laborales.

El líder del Sindicato Minero Metalúrgico “FRENTE”, Carlos Pavón, resaltó que el repunte en la cotización de los metales ha propiciado la reapertura de la mina Nochebuena, aledaña a La Herradura, tras el hallazgo de nuevo mineral.

La reactivación, se traduciría en la creación de entre mil 200 y mil 500 nuevos puestos de trabajo, permitiendo a las empresas volver a explotar yacimientos que habían bajado su nivel de efectividad.

No obstante, el crecimiento económico, no se está reflejando en los ingresos reales de los trabajadores, según el líder sindical, pues las reformas recientes, especialmente la de vacaciones, ha resultado en una pérdida económica de entre 5 mil y 10 mil pesos para los mineros, a pesar de otorgarles más días de descanso.

Explica que la principal preocupación radica en garantizar que los trabajadores no pierdan ingresos al reducir sus horas.