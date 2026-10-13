El FMI mejora tres décimas el crecimiento económico de México en este año

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    El FMI mejora tres décimas el crecimiento económico de México en este año
    Según el informe de Perspectivas Económicas Mundiales del FMI, la generación de riqueza de este año será cuatro décimas menor que en 2025. ESPECIAL.
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Para el próximo año, la organización redujo marginalmente la previsión para el Producto Interno Bruto mexicano de 1.9 a 1.8 por ciento

CDMX- El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó las expectativas de crecimiento para México al 1.5% este año, tres décimas más de lo previsto en julio, lo que supondría una “modesta aceleración” tras el estancamiento de 2025, cuando avanzó el 0.5%, según el informe “Perspectivas Económicas Globales” divulgado este martes.

Para 2027, el organismo internacional rebajó, sin embargo, las previsiones de la segunda mayor economía de Latinoamérica al 1.8%, frente al 1.9% estimado tres meses atrás.

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“En México, se proyecta que el crecimiento se acelere modestamente al 1.5% en 2026 y 1.8% en 2027 en medio del continuado apoyo de las exportaciones, incluida las cadenas de valor de la Inteligencia Artificial y la estabilización de la inversión, aunque el comercio y otras incertidumbres seguirán restringiendo la actividad”, apuntó el informe.

Las previsiones para este año del Fondo coinciden con las del Gobierno de México, que ha pronosticado un crecimiento del 1.5%, y son levemente inferiores a las estimadas para 2027, ejercicio en el que el Ejecutivo del país espera un avance del 2%.

El mes pasado, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, señaló durante la entrega del paquete económico 2027 en la Cámara de Diputados, que las previsiones muestran “la solidez de la economía mexicana”.

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