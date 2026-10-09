El oro avanza ante descenso del precio del petróleo y caída del dólar

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    El oro avanza ante descenso del precio del petróleo y caída del dólar
    Una inflación persistente reforzaría el actual contexto de tasas de interés y dejaría al metal expuesto a nuevas presiones vendedoras. ESPECIAL.

Al momento los mercados evalúan la probabilidad de nuevas alzas de las tasas de interés por parte de la Fed

Los precios del oro avanzaron el viernes y se encaminan a poner fin a dos semanas consecutivas de pérdidas, apoyados por la caída de los precios del petróleo. Sin embargo, el metal continúa dentro de su rango reciente de negociación.

Un análisis de mercado de Thadeu Dos Santos, director Regional de Infinox, los precios del crudo retrocedieron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que Washington no intensificará las tensiones con Irán antes de las elecciones de mitad de mandato del próximo mes, mientras que Teherán indicó que pronto presentará a Estados Unidos propuestas transmitidas a través de intermediarios.

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El oro al contado ganaba un 1.4%, hasta los 4 mil 189.99 dólares la onza, en camino a cerrar la semana al alza. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre también mejoraban un 1.4%, a 4 mil 215.3 dólares.

Explicó que la caída de los precios de la energía podría moderar las preocupaciones inflacionarias y aliviar la presión sobre los rendimientos de los bonos, proporcionando cierto apoyo al oro.

Sin embargo, resaltó que una recuperación más sostenida probablemente requeriría nuevos avances en las negociaciones y señales más claras de normalización de las condiciones de navegación a través del estrecho de Ormuz.

“El contexto de tasas de interés sigue siendo desafiante y deja al oro vulnerable a nuevas presiones vendedoras. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense se estabilizaron tras la caída del jueves, aunque permanecen elevados, después de que el gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller señalara que probablemente será necesario un mayor endurecimiento monetario, manteniendo abierta la posibilidad de una subida de tasas en diciembre”, detallo.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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