El oro se estabiliza previo a datos de inflación de EU

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    El oro se estabiliza previo a datos de inflación de EU
    La guerra en Irán ha provocado los precios del petróleo a máximos de varios meses, reforzando las preocupaciones inflacionarias ESPECIAL.

Esto ocurre entre expectativas de una política monetaria más restrictiva de la Reserva Federal (FED)

Los precios del oro se mantuvieron dentro de un rango de consolidación el martes, mientras los participantes del mercado adoptaban una postura cautelosa antes de la publicación de los datos de inflación de Estados Unidos de esta semana.

Un análisis de mercado de Thadeu Dos Santos, director Regional de Infinox señaló que los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense continuaron limitando el potencial alcista del metal, incluso pese al ligero debilitamiento del dólar.

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Añadió que las expectativas de una política monetaria más restrictiva en las principales economías también se mantienen firmes.

En Estados Unidos, los mercados asignan actualmente una probabilidad cercana al 60% a una subida de tasas de interés por parte de la Reserva Federal la próxima semana.

Por tanto, los datos de inflación de esta semana podrían resultar determinantes para la evolución de estas expectativas.

Explicó que una lectura más fuerte podría reforzar las apuestas por un mayor endurecimiento monetario y elevar los rendimientos de los bonos, aumentando la presión sobre el oro, mientras que una inflación más moderada podría proporcionar cierto alivio.

En otros mercados, unos datos de crecimiento de Japón mejores de lo esperado y el aumento de los salarios reales han reforzado las expectativas de una nueva subida de tasas por parte del Banco de Japón, mientras que se espera ampliamente que el Banco Central Europeo eleve los tasas el jueves.

Al momento, destaca que las persistentes tensiones en Oriente Medio han llevado los precios del petróleo a máximos de varios meses, reforzando las preocupaciones inflacionarias y las expectativas de que la política monetaria pueda necesitar mantenerse restrictiva.

Esto podría mantener elevados los rendimientos de los bonos y limitar la demanda de activos sin rendimiento, como el oro.

Sin embargo, los riesgos bajistas podrían verse parcialmente compensados por la resiliencia de la demanda de inversión, con las recientes entradas de capital en fondos de oro y metales preciosos proporcionando cierto apoyo subyacente.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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