El oro vuelve a subir ante caída de rendimientos globales

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    El oro vuelve a subir ante caída de rendimientos globales
    Entre los posibles catalizadores para un repunte más firme figuran una mejora de la situación en torno a Irán y menores expectativas de nuevas subidas de tipos por parte de la Fed. ESPECIAL.

Los gestores de fondos estiman que el oro puede alcanzar nuevos máximos históricos en un plazo de uno a dos años

Los precios avanzaron el jueves, apoyados por un dólar más débil y la caída de los rendimientos de los bonos a nivel global.

El oro subió más de un 1% y cotiza en torno a 4.100 – 4.150 dólares por onza a pesar de la presión de los rendimientos de los bonos.

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De acuerdo a un análisis de mercado de Thadeu Dos Santos, director Regional de Infinox, una fuerte venta de acciones tecnológicas y relacionadas con la inteligencia artificial aumentó la demanda de deuda pública, empujando a la baja los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense pese a unos datos de inflación en Estados Unidos superiores a lo esperado.

Añadió que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) general subió hasta el 3.7% en septiembre, mientras que la inflación subyacente aumentó hasta el 2.6%, ambos por encima de las previsiones.

Asimismo, destacó que a pesar de los datos de inflación más elevados, los comentarios de varios responsables de la Reserva Federal han moderado las expectativas de una subida inmediata de tasas de interés en octubre.

No obstante, los mercados continúan descontando un mayor endurecimiento monetario antes de finales de año, manteniendo restrictivo el contexto general de tasas.

“Las señales hawkish procedentes de Japón y las expectativas de otra subida de tasas por parte del BCE en diciembre refuerzan este entorno de política monetaria restrictiva a nivel global, lo que podría limitar el alcance de una recuperación más fuerte y sostenida del oro”, dijo.

Al mismo tiempo, señala que la demanda de inversión continúa ofreciendo apoyo. Los ETFs globales de oro registraron fuertes entradas en septiembre, cerrando un trimestre récord, mientras que los bancos centrales siguieron aumentando sus reservas.

“Estas fuentes estructurales de demanda podrían proporcionar un soporte al metal si las condiciones monetarias continúan siendo restrictivas y amplificar cualquier recuperación si los rendimientos de los bonos siguen descendiendo”, resaltó.

Indicó que ahora la atención se centra ahora en las declaraciones del presidente de la Fed, Kevin Warsh, durante las reuniones del FMI en Bangkok el viernes.

“Un mensaje hawkish podría revertir parte del reciente repunte de los bonos y volver a presionar al oro, mientras que una postura más paciente podría permitir que los rendimientos se mantengan más bajos y respaldar la recuperación del metal”, finalizó.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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