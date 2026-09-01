El precio del petróleo superó los 90 dólares y Wall Street cerró con pérdidas

El precio del petróleo se disparó después de los nuevos ataques estadounidenses contra objetivos en Irán, mientras los principales índices de Wall Street terminaron la jornada con pérdidas.

La incertidumbre sobre el tránsito de hidrocarburos por el estrecho de Ormuz, llevó nuevamente al crudo por encima de los 90 dólares.

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Por otro lado, el West Texas Intermediate (WTI), referencia para Estados Unidos, avanzó 5.20% y cerró en 90.22 dólares por barril para entrega en octubre. El Brent del Mar del Norte, utilizado como referencia internacional, subió 4.60% y terminó en 94.65 dólares por barril, recuperando valores que no registraba desde finales de julio.

En Nueva York, el impacto fue visible desde el comienzo de la sesión. El Dow Jones perdió 413.41 puntos, equivalentes a 0.78%, y terminó en 52 mil 772.49 unidades. El S&P 500 retrocedió 0.71%, hasta 7 mil 631.95 puntos, mientras que el Nasdaq Composite cayó 1.01%, a 26 mil 099.77.

Asimismo los mercados comenzaron a asignar una probabilidad de 68.2% a un aumento de 25 puntos básicos en la reunión de septiembre de la Reserva Federal, frente al 39.6% de una semana antes.

ORO REGISTRA CAÍDA

El oro al contado llegó a caer 1.8%, hasta 4mil 369.24 dólares por onza, su nivel más bajo desde el 19 de agosto. Más adelante moderó parcialmente el descenso y se negociaba alrededor de 4mil 371.5 dólares, con una pérdida cercana a 1.7%.

El metal precioso se vio presionado por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, la fortaleza del dólar y las crecientes expectativas de que la Reserva Federal pueda elevar nuevamente las tasas de interés.

Los futuros del oro en Estados Unidos también retrocedieron y se ubicaron alrededor de 4 mil 420 dólares por onza, con una baja superior a 1%.

Analistas atribuyeron parte del descenso al discurso pronunciado por el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, en Jackson Hole, Wyoming, donde pidió al banco central tomar medidas frente a la inflación.