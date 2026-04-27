Cansados y preocupados, así es como muchos marineros se sienten tras semanas varados en el golfo Pérsico

NUEVA DELHI- El capitán indio Rahul Dhar y su tripulación llevan unas ocho semanas varados en su petrolero en el golfo Pérsico. En ocasiones han visto explotar drones y misiles mientras el estrecho de Ormuz permanece prácticamente cerrado y la guerra con Irán se prolonga. La moral de la tripulación, comentó, se mantiene mientras continúan con sus rutinas, pero la tensión empieza a notarse.

Un frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán ha traído “una cauta sensación de esperanza” para la tripulación, pero todavía no hay un final claro para la guerra. “Día a día, tratamos de mantener las cosas normales con conversaciones abiertas y pequeñas actividades de equipo que ayudan a levantar el ánimo de todos”. La tripulación avistó drones e interceptaciones de misiles en varias ocasiones, tanto cerca del barco como en el horizonte durante sus guardias. “Esos momentos fueron difíciles y crearon una tensión real para la tripulación”, declaró Dhar a The Associated Press. “Ninguno de nosotros esperaba la situación bélica”, afirmó, y señaló que contar con internet confiable les ha ayudado a mantenerse en contacto con sus familias. “Esas llamadas y mensajes realmente nos mantienen con los pies en la tierra y nos dan fuerza”. UNOS 20 MIL ESTÁN VARADOS EN EL GOLFO Alrededor de 20 mil marinos en cientos de embarcaciones, incluidos petroleros y metaneros, así como cargueros, han quedado atrapados en el golfo, sin poder cruzar el estrecho de Ormuz. Normalmente, cerca de una quinta parte del petróleo mundial y del gas natural licuado transita por esa vía marítima.

Aproximadamente 80 embarcaciones pasaron por el estrecho en la semana del 13 al 19 de abril, según la firma de datos marítimos Lloyd’s List Intelligence, frente a unos 130 o más tránsitos por día antes de la guerra. Decenas de barcos han sido atacados desde que comenzó el conflicto, y la ONU afirma que al menos 10 marinos murieron. Aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extendió el alto el fuego de manera indefinida la semana pasada, Estados Unidos mantuvo el bloqueo de los puertos iraníes. En respuesta, Irán disparó contra barcos en el estrecho y se apoderó de dos. “Los marinos son la columna vertebral del comercio mundial, y sin embargo a menudo somos los más afectados por los conflictos geopolíticos regionales”, señaló el capitán ArunKumar Rajendran, quien también ha quedado varado con la tripulación de su petrolero durante unas ocho semanas. ALGUNOS “VIERON EXPLOSIONES DESDE LAS CUBIERTAS” Manoj Kumar Yadav, del sindicato Forward Seamen’s Union of India, dijo que había miles de marineros indios a bordo de las embarcaciones varadas, soportando días de miedo y aislamiento mientras los barcos permanecían anclados cerca de puertos iraníes como Bandar Abbas y Khorramshahr. En ocasiones se producían explosiones a apenas unos cientos de metros (yardas) de distancia. “Veían explosiones desde sus cubiertas”, señaló, y añadió que su sindicato ha estado recibiendo a diario llamadas de auxilio de las tripulaciones y de sus familias. “Muchos de ellos estaban a bordo de un barco por primera vez, y se puede imaginar el estado mental por el que han pasado”.

India, uno de los mayores proveedores de mano de obra marítima del mundo, tiene a más de 20 mil ciudadanos trabajando en barcos con bandera extranjera en la región, muchos de ellos fuera del alcance de esfuerzos coordinados de evacuación. El Ministerio de Transporte Marítimo de India indicó la semana pasada que al menos 2,680 marinos habían sido evacuados desde que comenzó el conflicto. Yadav afirmó que muchos marinos reportaron escasez aguda de alimentos y agua potable, y que algunas embarcaciones se vieron obligadas a racionar suministros. La comunicación con las familias en India fue esporádica debido a interrupciones de internet y a la interferencia de señales. Cuando era posible el contacto, los marinos a menudo pagaban altas tarifas de itinerancia por apenas unos minutos de conversación, explicó. Las familias de los marinos están cada vez más ansiosas y exigen el regreso seguro de sus seres queridos. Mohamed Arrachedi, coordinador de red para Oriente Medio de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte, dijo a principios de este mes que habían recibido cientos de solicitudes de ayuda, incluidas peticiones de alimentos, por parte de marinos. LA TRIPULACIÓN ENFRENTA DRONES E INCERTIDUMBRE Varado frente a Omán durante más de un mes, Reza Muhammad Saleh, primer oficial indonesio a bordo de un carguero de propiedad griega, contó que un dron explotó cerca del puerto poco después de que llegaran el 3 de marzo. Después hubo al menos otros dos incidentes, lo que obligó a evacuar repetidamente a la tripulación hacia búnkeres, indicó. Nadie resultó herido.