Empresas españolas buscan invertir en la región sur de Coahuila: AMPI

Empresas españolas que se dedican a producir equipo metalmecánico, han mostrado interés por instalarse en la región, sobre todo en las naves ubicadas en Vito Alessio Robles y el Libramiento Oscar Flores Tapia, señaló el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Saltillo, Eduardo Javier Aldape Cavazos.

Destacó que desde hace 15 días buscaron representantes de las empresas tener contacto en tres ocasiones y hasta donde conoce no tienen operaciones a nivel local.

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Sobre la diferencia de negociar con españoles en comparación con los asiáticos que han llegado a la región, comentó que con los primeros es más sencillos los requerimientos, a diferencia por ejemplo de los chinos que no están tan familiarizados con la cultura del país y piden más requisitos.

REPUNTAN LOCALES COMERCIALES

El presidente de AMPI Saltillo también dio a conocer que actualmente hay más dinamismo en los locales comerciales de 54 y 62 m² con rentas de 21 mil a 24 mil pesos, mismo que se buscan para negocios y oficinas, los primeros principalmente para giros como heladerías, rehabilitaciones y consultorios, entre otros.

La mayor demanda se da en plazas comerciales que tengan avenidas y conectividad rápida con los puentes, con los bulevares y salidas rápidas, además de que sean cercanos a la carretera Saltillo-Monterrey o el Libramiento Oscar Flores Tapia; pese a la demanda los precios se mantienen.

En el caso de la vivienda residencial, en su caso, comentó que lo han estado buscando por viviendas de 6 millones 200 mil a 6 millones 400 mil, así como por casas de menor valor, como son 4 millones 300 y 2 millones 300 mil pesos, en zonas ubicadas al norte de Saltillo y al poniente, así como en el norte, la adquieren a través de crédito hipotecario y recurso propio.