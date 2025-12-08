En 2024 creció 8.2 por ciento la participación de mujeres en empresas constructoras: Inegi

Dinero
/ 8 diciembre 2025
    En 2024 creció 8.2 por ciento la participación de mujeres en empresas constructoras: Inegi
    Entre 2023 y 2024, la diferencia en crecimiento entre hombres y mujeres que trabajan en actividades económicas de construcción fue de 7.1 por ciento. FOTO: MOISÉS PABLO NAVA/ AP

La participación de las mujeres en la construcción es del 16.6 por ciento con respecto al 83.4 por ciento de los hombres; en conjunto trabajaron mil 505 millones de horas

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que las mujeres aumentaron su participación un 8.2 por ciento en 2024 en el sector de la construcción, pasando de 90 mil 028 en 2023 a 97 mil 411 mujeres ocupadas, según la Encuesta Anual de Empresas Constructoras (EAEC) en México.

Por otro lado, los hombres que participaron en empresas constructoras aumentaron un 1.1 por ciento entre 2023 y 2024: de 483 mil 567 a 488 mil 979, respectivamente.

En 2024 el personal ocupado en la construcción fue de 586 mil, aumentando un 2.1 por ciento con respecto a 2023. De esta cifra, las mujeres representan el 16.6 y los hombres el 83.4 por ciento.

El Inegi observó que el tiempo laborado por trabajadores en las empresas dedicadas a la construcción en todo 2024 fue de mil 505 millones de horas. Las remuneraciones en el mismo periodo aumentaron 14.3 por ciento, representando 128 miles de millones de pesos.

VALOR DE LA PRODUCCIÓN BAJA EN 2024

Según la EAEC, el total del valor de la producción disminuyó un uno por ciento en 2024 al llegar a la cantidad de 699 mil millones de pesos. El crecimiento de esta variable en 2023 había sido de 35 por ciento, comparándose con 2022.

Sin embargo, entre 2023 y 2024, Inegi analizó el valor producido según el subsector de las empresas constructoras y detectó que la “Edificación” y los “Trabajos especializados para la construcción” aumentaron 5.2 y 6.7 por ciento respectivamente.

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

