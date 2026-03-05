En diciembre de 2025, cayeron 16% inversiones en equipo de transporte: Inegi

Dinero
/ 5 marzo 2026
    El capital fijo para maquinaria y equipo reportaron caídas de 7.9% a tasa anual y de 0.3% a tasa mensual VANGUARDIA

A su vez, se detectó una caída a tasa anual de 11% en las inversiones de capital fijo del sector público y, por el contrario, un aumento anual de 2.3% en el sector privado

Las inversiones en maquinaria y equipo para la fabricación de equipo de transporte cayeron 16.3% en diciembre de 2025 con respecto al mismo mes de 2024, reportó el Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo (IMFBCF), que a su vez también decreció 1.6%, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El IMFBCF de diciembre de 2025 presentó una variación mensual positiva de 0.5% con respecto a noviembre de 2025, alcanzando un valor de 103.6, que se observó en el aumento mensual de 0.9% en las inversiones en construcción, y un incremento anual de 4.1%.

Las inversiones en maquinaria y equipo reportaron decrecimientos de 7.9% a tasa anual y de 0.3% a tasa mensual, registrando caídas anuales en tocas las inversiones nacionales y de importación de este rubro.

Según el IMFBCF a tasa mensual de diciembre de 2025, hubo un aumento en las inversiones de capital fijo en el equipo de transporte importado de 16.7% y, en términos generales, presentó un aumento de 0.6%.

De hecho, la formación de capital fijo del sector público cayó 18.9% comparando los 12 meses de 2024 y 2025, así como una caída de 11% en términos anuales con respecto a diciembre de 2024.

Por el contrario, las inversiones de capital constante en el sector privado aumentaron en términos anuales un 2.3% pero cayeron 4.4% al comparar 2024 y 2025 en términos agregados.

