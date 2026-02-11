En enero, costo de productos de la canasta alimentaria presentó un crecimiento anual de 5.1%

Dinero
/ 11 febrero 2026
    

Con base a las Líneas de Pobreza que Inegi mide mensualmente, se observó un aumento del precio de la canasta alimentaria urbana de 24.97 con respecto a diciembre 2025

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que los precios de la canasta alimentaria presentaron un crecimiento de 5.1 por ciento en enero para el ámbito urbano, representando un aumento de 0.7 puntos porcentuales con respecto al mismo mes de 2025 pero superando la inflación general anual de enero pasado —que fue de 3.79 por ciento.

Inegi actualiza las Líneas de Pobreza (LP) ofreciendo información monetaria sobre el alcance de los ingresos de la población de México para saber si son suficientes al momento de adquirir bienes, servicios y alimentos de las canastas alimentaria y no alimentaria (que incluye transporte público, cuidados personales, educación).

TE PUEDE INTERESAR: IMSS reportó 8 mil 104 puestos de trabajo perdidos en enero, a tasa mensual

La línea de pobreza extrema por ingresos (LPEI) para el ámbito urbano fue de 2 mil 486.40 pesos para enero de 2026. La LP —canasta alimentaria y no alimentaria— para el mismo ámbito fue de 4 mil 843.11 pesos para el mismo periodo analizado (aumentando 24.97 pesos con respecto a diciembre de 2025).

A nivel anual, el bistec de res creció un 17.0 por ciento (reduciéndose 0.6 puntos porcentuales con respecto a diciembre de 2025) y la leche pasteurizada de vaca aumentó un 10.1 por ciento (aumentando 0.7 puntos), siendo las mercancías que presentaron mayor cambio porcentual en el precio.

SEGÚN ÁMBITO RURAL

La LPEI rural de enero de 2026 fue de 3.8 por ciento y la LP por ingresos (LPI) se estableció en 3.7 por ciento, ambas por debajo del INPC del mismo periodo (o inflación general).

El rubro “Alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar” (correspondientes a desayuno, comida y cena) fue el que mayor incidencia porcentual tuvo sobre la LPEI y en la LPI rurales, registrando una tasa de 43.7 por ciento (disminuyendo 7.8 puntos con respecto a los resultados de diciembre de 2025).

Sin embargo, el cambio porcentual anual en el precio del bistec de res fue el más cambiante al registrar un alza de 17 por ciento (bajando 0.6 puntos porcentuales).

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

