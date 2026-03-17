En enero de 2026 disminuyó 6.2% personal ocupado fabricante de equipo de transporte a tasa anual

El personal ocupado total de las industrias manufactureras disminuyó 2.5% en enero de 2026, y el sector más afectado se registró en las actividades de “fabricación de equipo de transporte”, con una variación porcentual de -6.5%, con respecto al mismo mes de 2025, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), siendo el primer mes de 2026 con registros de la EMIM.

Con base a la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) personal ocupado total de las actividades industriales de México varió mensualmente 0.2% con respecto a diciembre de 2025, sin embargo, en términos anuales, variaciones negativas se analizaron en las y los contratados no dependientes de la razón social (-9.6%), seguidos por “obreros y técnicos en producción” (-2.8%).

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En enero de 2026, según la EMIM, en términos mensuales se reportaron variaciones positivas en el personal ocupado dependiente de la razón social y obreros en producción (0.1% en ambos rubros), así como con empleados administrativos y trabajadores no dependientes de la razón social (0.2 y 2.4%, respectivamente).

CRECE 0.1% PRODUCCIÓN EN ENERO DE 2026 ANUALMENTE

La EMIM indicó que en enero bajó 1.8% la producción de las industrias manufactureras mensuales en volumen físico, sin embargo, en términos anuales se registró un crecimiento de 0.1% con respecto al mismo mes de 2026.